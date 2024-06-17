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Пройдуть місяці, не роки: в ОП сказали, для чого запросять Росію на Саміт миру

Марія Николишин
17 червня 2024, 22:57
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Між першим і другим самітами миру пройдуть місяці, а не роки, адже в Україні триває війна і наша держава рахує кожну хвилину, каже Єрмак.
Пройдуть місяці, не роки: в ОП сказали, для чого запросять Росію на Саміт миру
На другий Саміт миру можуть запросити представників Росії / колаж: Главред, фото: Офіс президента

На наступний прогнозований Саміт миру, який стосуватиметься шляху закінчення війни в Україні, можуть запросити представників Росії. Зокрема, представникам країни-агресорки можуть передати план, який Україна напрацювала спільно з іншими країнами на саміті. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі національного марафону.

Він зазначив, що новий план щодо миру в Україні не буде подібним до угод, які наша держава укладала з Росією раніше.

За словами глави ОП, між першим і другим самітами миру пройдуть місяці, а не роки. Адже в Україні триває війна, і наша держава рахує кожну хвилину.

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"І саме на цьому шляху ми хочемо провести ці вже тематичні конференції на міністерському рівні, на рівні радників, на рівні експертів, щоб закінчити роботу, яку ми розпочали після зустрічі радників з питань національної безпеки в Джидді, Саудівській Аравії, коли в Києві були створені 10 робочих груп, які більше як рік вже працюють і мають багато напрацювань", – сказав Єрмак.

Він також підкреслив, що ці конференції стануть подіями, які зафіксують конкретні шляхи й конкретні напрацювання по кожному з пунктів формули миру президента Володимира Зеленського, щоб потім об'єднати їх всіх.

"Це буде саме той справедливий план, що стане основою для другого Саміту миру, на який, як говорив президент, і це позиція наша, щоби на цій зустрічі була можливість запросити представників Росії, щоб у присутності всіх відповідальних країн світу, які поважають такі важливі для нас принципи, як суверенітет, територіальна цілісність і наша незалежність, передати цей план", – наголосив глава Офісу Президента.

Варто зауважити, що за словами Єрмака, це буде не такий план, до якого було б дуже багато питань, як, наприклад, це було з Мінськими домовленостями, а це документ, який побудований на нормах міжнародного права та статуті й принципах ООН.

"Цей план буде показувати, що в кінці всіх буде чекати припинення війни, справедливий мир, повернення всіх українців, всіх дітей, подолання криз, які створила ця війна та, безумовно, відповідальність для країни-агресора у всіх вимірах, що вона наробила", - підсумував він.

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Глобальний Саміт миру - що відомо

Нагадаємо, 15-16 червня пройшов Саміт миру. У заході взяла участь 101 країна світу. За підсумками Саміту сторони оголосили фінальну декларацію, пропозиції якої потім передадуть країні-агресорці.

На наступному Саміті миру має бути поставлено крапку у війні, розв'язаній країною-агресором РФ проти України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Другий Глобальний саміт миру щодо України може відбутись протягом наступних одного-двох років. Про це в кулуарах Саміту миру в Швейцарії заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

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