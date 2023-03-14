"Проводиться ротація": експерт розповів про підготовку окупантів до "наступу" з Білорусі

Сергій Грабський переконаний, що ворог намагається зробити все, щоб не дати перемістити ЗСУ в більш гарячі точки на фронті.

Загрози наступу з боку Білорусі немає / колаж фото скріншот з відео, Facebook / GpkGovBY

Росія намагається зробити видимість того, що окупанти нібито готуються до нового масованого наступу з боку Білорусі. Однак зараз РФ не здатна накопичити достатньо ресурсів для цього. Але з боку Білорусі можливі провокації. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський, повідомляє ТСН.

"Генерал Наєв дійсно сказав, що проводиться ротація і ми бачимо, що противник переміщує свої підрозділи на східний фронт або на південний схід, які закінчили підготовку на полігонах в Білорусі, а їх замінюють інші підрозділи РФ, які прибувають на навчання в Білорусь, Це для нас так само добре, тому що ми бачимо, що Росія фізично не здатна на сьогоднішній день накопичити достатню кількість ресурсів для того, щоб погрожувати якимись дійсно широкомасштабними діями з території Білорусі", - сказав Грабський.

Ворог усіма силами намагається утримати українських військових на північному кордоні країни, щоб вони не були перекинуті на більш гарячі ділянки фронту.

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"Білорусь як окупована територія має вигляд вдалого полігону для апробації певних кроків. Ситуація з манекеном Валерою і плакатами — це так само тактичний рівень протидії вже на місцях", — додав експерт.

Він переконаний, що наступу з боку Білорусі не буде, так як навіть у Лукашенка немає сил для того, щоб змінити ситуацію на фронті. Білоруська армія не має досвіду ведення бойових дій, а інших ресурсів і потенціалу у них немає. Єдиним, що може стати ознакою підготовки ворога до наступу, буде можливе переміщення великої кількості росіян.

"Росія просто фізично не може зосередити достатню кількість військ для того, щоб створити загрозу на білоруському напрямку. Крім того, треба розуміти наступне: на відміну від російського суспільства білоруське не так позитивно сприймає ідею війни проти України, як того хотіли росіяни", — додав він.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що Білорусь намагається піти від примусу агресора Росії безпосередньо вступити у війну проти України.

Однак якщо Лукашенко віддасть такий наказ, білоруські військові змушені будуть його виконувати. За даними військової розвідки, найближчим часом немає загрози нападу російських окупантів з території білоруської держави.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нещодавно говорив, що на території Білорусі не зібрано достатньо сил окупантів для наземного наступу на Україну. Однак згодом все залежить від того, які ресурси і наміри будуть у противника на даному напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вступ Білорусі безпосередньо у війну Росії проти України є малоймовірним сценарієм. За його словами, Лукашенко максимально послабив свої війська, коли віддав російським окупантам боєприпаси і військову техніку.

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