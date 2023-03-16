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"Провальний рік для Путіна": Росія просто зламала зуби об Україну - В'ятрович

16 березня 2023, 16:53
За словами В'ятровича, це був переломний рік і для України, і для Росії, і для всього світу.
В'ятрович, війна в Україні
Війна в Україні / pixabay, УНІАН

Історик і колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович під час чату на Главреді заявив, що Росія за рік війни обламала свої зуби об Україну.

За його словами, для РФ 2022 рік був повністю провальним.

"2022 рік - це не тільки рік, коли всі були шоковані повномасштабним вторгненням, а й коли ми звільняли окуповані території, коли все суспільство засвідчило свою здатність мобілізуватися. Українці показали, що всі можуть взяти в руки зброю, щоб захищати свій край. Адже в перші дні дуже часто тероборона, сформована не з військових, брала на себе найбільше навантаження на Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Цим ми здивували світ. Приємно здивували себе. І цим ми дуже неприємно здивували Росію. Зате для Росії це був абсолютно провальний рік. Він показав, що всі її амбіції на глобальну роль у світі, які спиралися на легенду про "другу армію світу", просто лопнули. Все те, на що претендувала Росія, з початку 2000-х років натякаючи, що в разі чого вона може показати свої супер-пупер м'язи, лопнуло. Виявилося, що ці "м'язи" дуже старі, тому Росія просто зламала зуби об Україну", - говорить В'ятрович.

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Він зазначає, що для України це рік, коли ми встояли.

"І це надзвичайно важливо. Рік такого масштабного протистояння проти таких величезних сил - це те, на що мало хто розраховував у світі, це те, на що точно не розраховував Путін. А розуміння того, що ми можемо перемагати, тепер надає нам сили і надихає", - зазначив в'ятрович.

Хто такий Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович - історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був головою Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів" Тюрма на Лонцького", екс-директор архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Також В'ятрович зазначив, що це був переломний рік і для України, і для Росії, і для світу.

"Для вільного демократичного світу 2022 рік став роком пробудження. Війна в Україні стала шокотерапією, яка показала, що світ все-таки ще може прокинутися, об'єднатися і згадати ті цінності, заради яких він створювався, об'єднував свої зусилля у Другій світовій війні. Розрахунок Путіна на те, що демократичний Захід розсиплеться і спокійно проковтне його агресію, абсолютно не виправдався. Зараз демократичний Захід підбадьорюється, переосмислює свої уявлення про майбутнє, політику, геополітику, військову політику, озброюється і розуміє, що демократія все-таки повинна бути з зубами", - додав він.

Раніше В'ятрович заявив, що імовірність закінчення війни в цьому році невелика. Вона може затягнутися на кілька років, як це було на Донбасі. Однак він додав, що дуже часто спрацьовують ірраціональні фактори, і якась гучна поразка РФ може запустити несподівані незворотні процеси.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни відзначали, що наступ Росії "здувається", ЗСУ можуть перехопити ініціативу на полі бою. Наступ військ РФ на лінії Сватове-Кремінна в Луганській області і в напрямку Бахмута в Донецькій області поступово підходить до кульмінації, вважають аналітики.

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війна в Україні Володимир В'ятрович війна Росії та України
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