В'ятрович пояснив, чи допоможуть росіяни прискорити розвал Росії як імперії

Як вважає Володимир В'ятрович, у демонтажі імперії повинні брати участь поневолені Росією народи, частина яких зараз опинилася на межі існування.

Володимир В'ятрович / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Українцям не варто сподіватися на те, що активну участь в остаточному розвалі російського імперського проекту братимуть самі росіяни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів історик, народний депутат України та екскерівник Інституту національної пам'яті Володимиром в'ятровичем.

"Росіяни в цьому сенсі безнадійні. Це повинні робити поневолені народи Росії, частина яких зараз опинилася на межі існування як нації. Вони є жертвами повномасштабного геноциду, який здійснювався протягом десятиліть, коли знищувалася їх національна свідомість і їх національна культура, тому для них це питання виживання. Вони зараз проходять приблизно через те саме, через що проходили українці у ХХ столітті. Українцям вистачило сил проголосити свою незалежність, а тепер захищати її. Тому для багатьох поневолених народів Росії український випадок - це той success case [випадок успіху - Главред], на який вони можуть орієнтуватися у своїй боротьбі", − сказав він.

Як каже В'ятрович, деякі представники поневолених Кремлем народів дуже уважно цікавляться українською національно-визвольною боротьбою.

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"Я спілкуюся з представниками цих поневолених народів Росії. Вони цікавляться нашою історією: історією української повстанської армії, боротьби українців за свою незалежність протягом ХХ століття. Вони розуміють, що зараз повинні пройти приблизно такий же шлях", − сказав він.

Розвал Росії

Як повідомляв Главред, глава Кремля Володимир Путін вперше заявив про загрозі розпаду РФ. Згідно з його прогнозом, тоді буде не "об'єднаний російський народ", а окремо московити, уральці та інші національності. Він поскаржився, що західний світ може прийняти Росію в сім'ю цивілізованих народів тільки по частинах.

Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що через невдачі російської окупаційної армії на полі бою офіційні особи РФ просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.

Риторика диктатора Путіна зводиться до спроби звинуватити Україну і захід у загрозі існуванню РФ. Таким чином Путін хоче посіяти на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги.

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