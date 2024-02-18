Прорив РФ на кілометри від Авдіївки: експерт розповів про загрозу для 5-ти міст

Аналітик "Інформаційного спротиву" зазначив, що росіяни намагатимуться створити "буферну" зону після окупації Авдіївки.

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Росіяни можуть готувати масштабний наступ на новому напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Facebook

Після захоплення Авдіївки російські окупаційні війська можуть бути перекинути на інші напрямки фронту, зокрема для наступу на Покровськ, Куп'янськ, Лиман, Вугледар та Часів Яр. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Найближчим часом росіяни можуть спробувати створити "буфер безпеки" для самого міста. Тобто намагатимуться відкинути наші сили від Авдіївки на таку відстань, яка може їм здаватися більш-менш безпечною, приблизно на 3-5 км", - зазначив він.

Коваленко вказує на те, що окупанти можуть створити "буферну зону" по лінії Водяне-Сєверне-Ласточкине-Степове. Також можливий варіант подібних дій по лінії Сєверне-Тоненьке-Горлівка-Семенівка-Бердичі.

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Крім того, аналітик робить висновок про те, що росіяни можуть почати передислокацію підрозділів з Авдіївського напрямку на інші ділянки фронту для успішного просування вглиб території Донецької та Харківської облатей.

"Це можуть бути напрямки біля самої Авдіївки, бо вона не є "вхідними воротами" до Покровська, наприклад. Росіяни навпаки, переорієнтуються на зовсім інші напрямки плацдарму. Це може бути Куп'янськ, Лиман, район Бахмуту, Часів Яр. Куп'янськ і Часів Яр є основними в їх планах по наступальних діях в подальшому. Вони можуть відновити активність на півдні, у напрямку Вугледару, де вони вже давно накопичують ресурс. Також це може бути Запорізька область, район Вербове-Роботине", - повідомив він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на Авдіївському напрямку

Військові Третьої окремої штурмової бригади нанесли значні втрати ключовому ударному угрупуванню противника в Авдіївці.

Українські диверсійні групи продовжують активні операції проти окупантів в Авдіївці навіть після відведення Збройних Сил України на резервні позиції, повідомили партизани руху "АТЕШ".

Як повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвідувальні дані, під час спроб захоплення Авдіївки, російські сили зазнали значних втрат у важкій техніці та особовому складі. Загалом, їм довелося втратити понад 400 одиниць техніки.

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