Наступ під Авдіївкою триватиме: експерт зізнався, чи вдасться РФ здійснити прорив

Після виходу з Авдіївки, ЗСУ можуть відійти далі за лінію Степове-Сєверне, але це тимчасова позиція, зазначив Олександр Мусієнко.

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Росія продовжуватиме наступ в районі Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот Міноборони РФ

Після виведення українських військ з Авдіївки наступ окупантів може тривати, зокрема впродовж найближчого місяця, але пізніше цей наступ послабне. Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко виданню "РБК-Україна".

Мусієнко зазначив, що українські Сил оборони можуть відійти за лінію Степове-Сєверне, після відходу з Авдіївки. Однак, за його словами, це буде тимчасовим заходом.

"Можливо, будемо поступово відходити, щоб не наражати себе на небезпеку, якщо ворог продовжить тиснути. Відходити ще далі, враховуючи, що там рівнини і територія прострілюється. Найближчі висоти знаходяться десь за 10-15 км, ймовірно, з них наша артилерія буде заважати ворожим спробам просунутися", - зауважив експерт. відео дня

За словами Мусієнка, окупанти зупинять наступ через великі втрати та виснаженість. Проте росіяни зупиняться на короткий час. Мусієнко також підкреслив, що у разі подальшого наступу росіян українська артилерія, розміщена на найближчих висотах, перешкоджатиме спробам окупантів продовжити просування.

"У них значні втрати, війська виснажені постійними штурмами Авдіївки, тому не думаю, що їм вдасться зробити стрімкий прорив. Крім того, видно активізацію під Куп'янськом і Часовим Яром, там теж потрібні сили, які не перекидатимуть зараз на Авдіївку. У найближчий місяць наступальні дії продовжуватимуться, але менше, ніж безпосередньо в Авдіївці. А далі атаки підуть на спад", - додав він.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Як повідомляв Главред, вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських підрозділів з Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя військовослужбовців. Цю інформацію підтвердив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що "оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах".

Також 17 лютого частину Авдіївки, з якої Сирський вивів війська, досі контролювали ЗСУ. Сержант ЗСУ Єгор Фірсов повідомив, що оперативне рішення не дозволило українським військам потрапити в оточення, але бої в місті продовжуються.

Крім цього, відведення ЗСУ з Авдіївки, за словами військовослужбовця Максима Курінського, є тактичним ходом, а справжній переломний момент ще попереду. Курінський вважає це рішення є раціональним та доцільним.

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