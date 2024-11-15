Прорив окупантів з бронетехнікою до Куп'янська: в ЗСУ розкрили деталі боїв

Російське командування змістило терміни захоплення міста Куп'янськ на Харківщині, ситуація на цьому напрямку загострюється, вказує військовий.

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Колона техніки РФ прорвалась до Куп'янська - що відомо про бої в місті / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap

Коротко:

Росіяни, скориставшись туманом, змогли прорватись в місто Куп'янськ

В результаті бою було знищено техніку та живу силу противника

РФ планує до Нового року захопити Куп'янськ

На Куп’янському напрямку ситуація залишається вкрай складною — ворог просувається, використовуючи квадроцикли та малі піхотні групи. Окупанти навіть почали переодягатися в українську форму, що ускладнює їхнє виявлення. Про це повідомив командир батальйону ударних БПАК Ахіллес 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

За словами Федоренка, ворог скористався туманом і зумів наблизитися до житлової забудови на лівобережжі Куп’янська. Однак Сили оборони вчасно виявили противника і зупинили його.

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Як результат, було знищено колону з трьох одиниць техніки — одного танка та двох МТЛБ. Ті, хто встиг спішитися, були ліквідовані протягом наступних 5-6 годин.

"Тобто станом на сьогодні противника в Куп’янську, у Лівобережному немає, – сказав військовий.

Федоренко зазначив, що ситуація навколо Куп’янська останнім часом суттєво загострюється, оскільки окупанти планують захопити місто до Нового року. Однак, за словами військового, ЗСУ забезпечують надійну оборону.

"Кожного дня і кожної ночі йде жорсткий супротив, тому що ворог намагається виконати поставлене завдання. Спочатку в нього було до 1 листопада заволодіти Куп’янським вузловим, Куп’янським Лівобережним. Зараз строки змістилися, це завдання противник не виконав, тепер вони мають виконати завдання до нового року", – додав військовий.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Бої на Куп'янському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська прорвалися до Куп'янська на Харківщині, зазначив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін. За його словами, окупанти увійшли до лівобережної частини міста, але не змогли закріпитися.

Як зазначають аналітики моніторингового каналу DeepState, російські військові здійснили обмежений наступ на місто 13 листопада, застосувавши кілька одиниць бронетехніки. Після прориву українські Сили оборони завдали удару по техніці противника.

Видання Forbes повідомляє, що росіяни використали свою звичну тактику невеликих штурмових груп, що стало несподіванкою для 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ та сусідніх підрозділів. За даними Українського Центру оборонних стратегій, ворог увійшов до міста в українській формі. Хоча дрони знищили окупантів, ситуація залишається складною.

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Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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