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Пропагандисти РФ гучно зганьбилися: вкрали кадри знищення свого ж С-350

Яна Ставська
7 грудня 2023, 02:37
С-350 став однією з найдорожчих цілей FPV-дронів українських військових.
Пропагандисти РФ гучно зганьбилися: вкрали кадри знищення свого ж С-350
ЗСУ знищили новітню С-350 окупантів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російські пропагандисти вкотре "дали в штангу", видавши кадри українського дрона за свої, пише Defense Express.

На поширених раніше в мережі кадрах видно, як український FPV-дрон б'є по новітній установці окупантів С-350. Це зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління, розроблений концерном "Алмаз-Антей" для російських ППО. Але цього разу "аналоговнєтний" С-350 не спрацював.

Як відзначають експерти, С-350, найімовірніше, вперше засвітився безпосередньо на передовій. Самі військові стверджують, що це найдорожча ціль ворога, коли-небудь знищена безпілотником FPV.

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Однак пропагандисти вкрали кадри і видали їх за нібито знищення українського ОТРК "Грім". Пізніше росіяни зрозуміли помилку і видалили пост, але він вже встиг розійтися по великих російських пабліках.

Разом з тим, аналітики пояснюють, що український ОТРК "Грім" все ще в стані розробки, тому не міг бути помічений на фронті.

Втрати Росії

Напередодні пул російських "воєнкорів" підтвердив потужний удар ЗСУ по скупченню 810 бригади морської піхоти на лінії фронту. Раніше українські військові назвали атаку на окупантів "ударом помсти" за приліт по артилеристах 128 бригади ЗСУ.

Удар, за словами "воєнкорів" РФ, припав 19 листопада - у День ракетних військ і артилерії РФ. Російські командири того дня зібрали особовий склад на святковий концерт у Старобешівському районі Донецької області.

Але відзначилися і самі росіяни. Главред писав, як російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих в район Кринків Херсонської області. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто кинули ключові позиції і втекли.

Кількома днями раніше екс-польовий командир терористів "ДНР" Володимир Новіков на прізвисько "Алабай" зізнався, що група українських військових вночі в Запорізькій області захопила цілу базу з окупантами і ліквідувала усіх ворожих солдатів.

Понад те, до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантах під час підготовки до передислокації полку.

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війна в Україні війна Росії та України
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