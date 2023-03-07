"Стався злам, росіяни готуються до оборони": на фронті відбулися різкі зміни – військовий

Російські загарбники хочуть вирівняти межі захопленої частини Донеччини і стати в оборону. Також вони фактично публічно відмовилися захоплювати Запоріжжя.

На фронті стався злам, росіяни готуються до оборони, вважає Андрусів/ 93 ОМБр Холодний Яр, Telegram-канал Андрусіва

Російські окупанти найімовірніше готуються стати в оборону. Перед цим вони хочуть спробувати вирівняти межі захопленої частини Донецької області.

Таку думку висловив військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в інтерв’ю ТСН.ua. Він зазначає, що окупанти можуть планувати перейти в оборону, тому що вже не бачать перспектив свого наступу.

На думку Андрусіва, на фронті уже ймовірно стався злам.

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"Він (ворог, – ред.) хоче спробувати вирівняти кордони Донецької області. Я схильний вважати, що росіяни готуються до оборони. Я вважаю, що цей злам стався вже. Вони вже бачать беззмістовність і безперспективність своїх масштабних наступальних кампаній", – сказав він.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), ексрадник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

За його словами, окупанти не полишають спроб захопити Бахмут саме тому, щоб хоч якимось чином виправдати шалені втрати у путінській армії.

Також Андрусів звернув увагу , що російські загарбники цього тижня оголосили так званою "столицею" окупованої Запорізької області Мелітополь. За словами військовослужбовця, це може вказувати на те, що окупанти вже фактично публічно відмовилися від намірів захопити Запоріжжя.

Ситуація у Бахмуті

Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо російським загарбникам вдасться захопити Бахмут, вони можуть прорватися до інших населених пунктів Донецької області. Тому важливо, щоб українські військові втримали місто. Українські бійці продовжують боронити Бахмут, але "ніхто не має бути оточений".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оборона Бахмута досягла поставлених цілей і стала великим стратегічним успіхом української армії. За його словами, Україні необхідно було виграти час і завдати важких втрат армії РФ. Військові відомства, зі схвалення президента, розробили стратегію, згідно з якою оборона ключового району була пріоритетним завданням.

У американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що, незважаючи на постійні штурми російських окупантів в Бахмуті Донецької області, підрозділи Збройних сил України зуміли провести кілька наступальних операцій. Російські окупанти досі не змогли оточити Бахмут.

Нагадаємо, військовий експерт Юрій Федоров зазначив, що ЗСУ стратегічно важливо втримати місто Бахмут на Донеччині. За його словами, на це є дві причини. Перша – у разі захоплення Бахмута окупантами вони можуть прорватися на інші напрямки. Друга полягає у тому, що зараз втрати російських окупантів у місті набагато більші, ніж в українському війську, тому бої за місто виснажують загарбників.

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