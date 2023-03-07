ЗСУ пішли в контратаку в Бахмуті: в ISW назвали напрямок

Російські окупанти досі не змогли оточити Бахмут.

ЗСУ проводять контратаки в Бахмуті / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Незважаючи на постійні штурми російських окупантів в Бахмуті Донецької області, підрозділи Збройних сил України зуміли провести кілька наступальних операцій.

Про це йдеться в черговому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). При цьому також публікуються карти районів бойових дій.

Зазначається, що окупанти продовжували наступ у Бахмуті та його околицях, і досягли успіхів, але досі не змогли оточити місто.

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Своєю чергою 6 березня українські війська зробили контратаку на лінії Богданівка — Іванівське і в районі траси Т0504 Костянтинівка — Часів Яр — Бахмут на захід від Бахмута, уточнили в ISW.

/ understandingwar.org

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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