"Проблем немає": у Зеленського пояснили, чому регіони оголошують НС через газ

Газ ціни / Reuters

У сховищах України достатньо блакитного палива для потреб населення та соціальної сфери.

Як заявив заступник голови Офісу президента Кирила Тимошенко, обласні комісії ТЕБ і НС вводять в регіонах режим надзвичайної ситуації для вирішення технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу.

Тимошенко пояснив, що комісії ТЕБ і НС збираються в областях тільки для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу.

Він також підкреслив, що газу в сховищах країни цілком достатньо для потреб населення і соціальної сфери.

"Ніяких проблем з цим немає", - додав заступник голови ОП.

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За його словами, НАК Нафтогаз України готовий до 15 жовтня підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери, включаючи школи, садочки, лікарні.

Тимошенко нагадав, що ціна на газ для населення становить 7,42 гривні за тисячу кубометрів і за цією ціною його отримують роздрібні постачальники і теплогенеруючі компанії.

Ціна на газ для потреб соціальної сфери - 16,8 гривні. Вона включає в себе ПДВ і тариф на транспортування, уточнив Тимошенко.

"Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни", - підкреслив він.

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Як раніше повідомляли, 12 жовтня регіональна комісія ТЕБ і НС оголосила надзвичайну ситуацію у Львівській області через забезпечення газом бюджетних установ.

Закарпатська та Полтавська області оголосили надзвичайну ситуацію через поставки газу бюджетним установам.