'Про наступ та оборону ЗСУ': Зеленський скликав військове керівництво на Ставку

На Ставці прослухали велику доповідь щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо дронів.

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Зеленський провів Ставку / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.

У своєму Telegram-каналі, Зеленський повідомив, що на засіданні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов доповідали про оперативну ситуацію на фронті та плани противника.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Міністр оборони Рустем Умєров розповів про забезпечення фронту всім необхідним.

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Зеленський провів Ставку після відрядження / скріншот: Telegram

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін підготував велику доповідь щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо дронів.

Також голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко розповів про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Нагадаємо, що вночі РФ атакувала Україну 38 "Шахедами", постраждав пункт пропуску на кордоні. За маршрутом прямування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

ЗСУ потужно б'ють ворога на півдні, пішли вперед і захопили нові рубежі. Українські захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі і техніці, а також закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

Окупанти провально наступали під Бахмутом та зазнали великих втрат - розвідка Британії. У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія здатна оборонятися, але не може наступати.

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