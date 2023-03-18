РФ вдарила ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі: є серйозні руйнування

Був зруйнований заклад громадського харчування, який входив до цього комплексу.

РФ вдарила ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі/ "Суспільне", Мыноборони РФ

Російські загарбники у ніч на суботу, 18 березня, вдарили ракетами по Запоріжжю. Удар прийшовся по житловому комплексу. Внаслідок цього був зруйнований заклад громадського харчування і пошкоджені прилеглі житлові будинки.

Про наслідки атаки повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram. В ОВА розповіли, що через ракетний удар уламками було нанесено пошкодження фасадам, вікнам та дахам багатоповерхівок, які розташовані поруч.

"Окупанти вчергове атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, ракета російських окупантів зруйнувала заклад громадського харчування в обласному центрі. Він також підтвердив, що внаслідок атаки були пошкоджені навколишні будинки.

Постраждалих внаслідок ракетної атаки окупантів немає.

Удар дронами і ракетами по Україні

Нагадаємо, ввечері 17 березня та у ніч на 18-те російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе. У деяких населених пунктах пролунали вибухи через влучання, подекуди вибухи були по’вязані з роботою протиповітряної оборони.

Увечері 17 березня в Дніпрі пролунали сильні звуки вибухів, а в небі над містом було видно заграву. Вибухи прогриміли і в Новомосковську на Дніпропетровщині. Два БПЛА потрапили в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську. Там серйозні руйнування.

Також 17 березня російські окупанти атакували Костянтинівку (Донецька область). Внаслідок ворожих обстрілів у місті загорілися будинки.

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