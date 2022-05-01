Анджеліна Джолі сама побажала приїхати в Україну: в ООН "відхрестилися" від візиту актриси

За словами офіційного представника ООН Метта Солтмарша, Анджеліна Джолі висловила бажання поїхати на захід України і підтримати біженців особисто.
Легендарна голлівудська актриса, громадський діяч і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі Україну відвідувала виключно з власної волі. Про це розповів офіційний представник ООН Метт Солтмарш у коментарі CBC News.
За його словами, Джолі висловила бажання поїхати на захід України і підтримати біженців особисто – її приїзд не був організований в рамках гуманітарної місії Організації Об'єднаних націй.
читайте такожУ Росії "палахкотить" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкою
Джолі підтримувала Україну з початку війни
Коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, Джолі написала, що молиться за українців, адже те, що відбувається – жахливо.
"Молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання і втечу із зон конфлікту", – писала актриса.
Також вона відразу почала допомагати біженцям разом з агентством ООН The UN Refugee Agency.
30 Квітня Анджеліна Джолі несподівано відвідала Україну. Її помітили на вокзалі, а пізніше в кафе у Львові. Потім зірка зустрілася з переселенцями.
Після цього Джолі поїхала на залізничний вокзал. Вона поговорила з місцевими і зустріла поїзд з переселенцями з Покровська.
Під час повітряної тривоги актрисі навіть довелося спускатися в найближче бомбосховище
Інші новини:
- Орландо Блум у Молдові допомагає українським дітям-біженцям та їхнім родинам
- "Як не подзвоню-вона зайнята": Данилко розповів, як під час війни мама Сердючки допомагає людям
- Супер популярний російський артист вирішив допомагати українським біженцям