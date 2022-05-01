Анджеліна Джолі сама побажала приїхати в Україну: в ООН "відхрестилися" від візиту актриси

Анджеліна Джолі / t.me/LeshchenkoS

Легендарна голлівудська актриса, громадський діяч і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі Україну відвідувала виключно з власної волі. Про це розповів офіційний представник ООН Метт Солтмарш у коментарі CBC News.

За його словами, Джолі висловила бажання поїхати на захід України і підтримати біженців особисто – її приїзд не був організований в рамках гуманітарної місії Організації Об'єднаних націй.

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Джолі підтримувала Україну з початку війни

Коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, Джолі написала, що молиться за українців, адже те, що відбувається – жахливо.

"Молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання і втечу із зон конфлікту", – писала актриса.

Також вона відразу почала допомагати біженцям разом з агентством ООН The UN Refugee Agency.

30 Квітня Анджеліна Джолі несподівано відвідала Україну. Її помітили на вокзалі, а пізніше в кафе у Львові. Потім зірка зустрілася з переселенцями.

Після цього Джолі поїхала на залізничний вокзал. Вона поговорила з місцевими і зустріла поїзд з переселенцями з Покровська.

Під час повітряної тривоги актрисі навіть довелося спускатися в найближче бомбосховище

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