Приплів Гітлера і фашистів: Путін придумав нову причину війни з Україною

Володимир Путін спробував переконати в тому, що в Україні нібито на державному рівні підтримується і "возвеличується" неонацизм.
Президент РФ Володимир Путін назвав чергову версію причини кривавої війни, розв'язаної Кремлем проти України.
При цьому він вдарився в псевдоісторичний екскурс і почав переконувати в тому, що в Україні нібито на державному рівні підтримується і "возвеличується" неонацизм, повідомляють пропагандисти з РІА Новості.
Разом з тим господар Кремля спробував довести, що це і було причиною початку війни РФ з Україною.
"Може і не було б ось цього сьогоднішнього конфлікту, якби не було спроб деяких сил в самій Україні і на Заході підправити історію і розірвати цю історію на частини, якби не було звеличення тих, хто співпрацював з Гітлером, з фашистами, якби не було бажання цей неонацизм відродити на наших історичних територіях". - додав Путін.
Раніше повідомлялося про те, що з лексикону Путіна зникли слова "денацифікація" і "демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.
Виступаючи на відкритті форуму армія-2022, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росЗМІ.
Звернемо увагу, що у своїй промові Путін говорив лише про Донбас, не згадуючи заїжджені штампи про "нацистів" в Україні і необхідність розгрому ЗСУ.
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