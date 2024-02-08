Прийняли ряд важливих рішень: Сирський розповів про ситуацію під Бахмутом

Сирський зазначив, що російські війська для просування використовують тактику малих штурмових груп, які діють під прикриттям дронів та артилерії.

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Росіяни націлились на стратегічно важливе місто / Колаж Главред, фото: Офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Росіяни активізували наступальні операції на Бахмутському напрямку. Ворожі підрозділи намагаються прорвали оборону українських військових в районі міста Часів Яр. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в ході візиту до військових частин та підрозділів, що ведуть бойові дії на цьому напрямку, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

Наразі на Бахмутському напрямку спостерігається напружена ситуація, що потребує постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень на місцях.

"Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби", - заявляють у командуванні. відео дня

Олександр Сирський заслухав командирів бригад щодо поточної ситуації, провів аналіз ефективності вогневих ударів та розглянув нові методи для підвищення вогневої потужності Збройних сил.

Він також обговорив з командирами частин і підрозділів можливі тактики противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Було сплановано сценарії для відбиття російських атак та зупинення їхнього руху вперед.

Крім того, Олександр Сирський зазначив, що в результаті роботи на Бахмутському напрямку прийняв ряд рішень.

"Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами. Командувач, як завжди, звернув увагу командирів на ключовий пріоритет - збереження життя наших воїнів та мінімізація втрат", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти посилюють тиск на Авдіївку з півночі. За даними OSINT-спільноти DeepState, ворог контролює 18% міста.

Аналітики Інституту вивчення війни зафіксували оперативну передислокацію окремих підрозділів Росгвардії до прикордонних районів Бєлгородської області. Російські сили готують тактичні диверсійні транскордонні рейди на Харківщину.

На фронті активно використовуються дрони як з боку України, так і з боку окупантів. Майор національної гвардії та начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний повідомив, що сили оборони успішно знищили дронами артилерійський дивізіон Росії на північному фланзі Бахмута.

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