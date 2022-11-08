Прикривав штурм Зміїного: з'явилися деталі загибелі легендарного льотчика - заступника командувача ВМС

Ігор Бедзай / Думська

Український льотчик-легенда Ігор Бедзай, заступник командувача ВМС з авіації, загинув в ході першого штурму українськими захисниками острова Зміїний на початку травня.

Вертоліт 49-річного легендарного українського льотчика був збитий російськими окупантами в небі над Одеською областю, коли він виконував завдання прикриття, пише Українська правда.

Повідомляється, що всі вертольоти, які штурмували острів, повернулися на бази. Разом з тим в ході цієї операції загальні втрати Збройних сил України склали близько 10 осіб і один катер.

Що відомо про льотчика Бедзая

Раніше він був командиром 10-ї бригади морської авіації ВМС. Ще за життя про нього і його майстерності ходили легенди.

Герой був уродженцем Миколаєва. У 2014 році, коли РФ окупувала Крим, 10-та бригада морської авіації під керівництвом Бедзая стала єдиним підрозділом Збройних сил, який зумів вивести з півострова свою бойову техніку.

Бедзай посмертно отримав звання Герой України з орденом "Золота Зірка" (11 травня 2022 року) – за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, самовіддане служіння Українському народові.

Звільнення Зміїного

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ за їхніми позиціями на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач української армії Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає лише мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в бою проти російських загарбників загинув заступник командира ескадрильї-штурман авіаційної ескадрильї майор Редькін Тарас Вікторович (Кіт).

Український пілот буквально кілька днів не дожив до свого 26-го дня народження.

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