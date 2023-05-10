Пригожин збрехав: з-під Бахмута тікали не окупанти 72-ї бригади РФ - майор ЗСУ

З-під Бахмута тікали "вагнерівці", а окупантів з 72-ї бригади ЗСУ знищили на їхніх позиціях.

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Євген Пригожин, російські окупанти / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин збрехав про те, що з-під Бахмута нібито втекли російські солдати з 72-ї бригади РФ. Насправді ця бригада була розгромлена. Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив колишній командир полку "Азов" майор ЗСУ Максим Жорін.

Виявляється, що Пригожин просто хотів приховати інформацію про те, що з поля бою біжать його "вагнерівці". Втеча окупантів відбулася завдяки діям ЗСУ, які відбили досить велику територію.

"На цих позиціях стояли "вагнерівці" і 72-а бригада РФ. Пригожин багато говорив, що начебто 72-а бригада РФ втекла, а "вагнерівці" - молодці. Ні, 72-а, на відміну від "вагнерівців" намагалася тримати позиції, а "вагнерівці" тікали з позиції відразу після початку штурмів. Більшість з них загинули саме при спробі втечі. А 72-у вибили і знищили. Їхні позиції взяті під контроль", - говорить Жорін.

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Колишній командир зазначив, що з ділянки, яку відбили українські військові, надалі можна буде вести наступ.

Пригожин розповів про реальну ситуацію на фронті

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у середу, 9 травня, поставив ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. Він погрожував розповісти про реальну ситуацію на фронті, якщо не буде вирішено питання з боєприпасами. Пригожин встановив для диктатора і дедлайн - час закінчення параду на Красній площі.

Після призначеного часу Пригожин опублікував відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало угрупованню найманців обіцяні боєприпаси. Ватажок ПВК розповів про втечу з фронту підрозділу Міноборони і 72-ї бригади.

Пізніше Пригожин жорстко накинувся на російського диктатора нібито через снарядний "голод" у "вагнерівців".

Командир тактичної групи "Азов" Андрій Білецький заявив, що 72-га бригада Збройних сил РФ зазнала розгромних втрат. ЗСУ знищили 6 та 8 роти бригади та розбили бригадну розвідку.

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