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"Засудив" іноземних захисників України до смерті: у Вуглегірську підстрелили "суддю ДНР"

5 листопада 2022, 09:59

Потерпілий Олександр Нікулін отримав вогнепальні поранення. Зараз він перебуває у важкому стані.

Нікулін
Олександр Нікулін / iz.ru

У захопленому Росією Вуглегірську Донецької області вогнепальні поранення отримав "суддя Верховного Суду ДНР" Олександр Нікулін.

Поранений колаборант знаходиться в лікарні, повідомляють ресурси бойовиків "ДНР".

"Потерпілий отримав вогнепальні поранення. Зараз він перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя", — йдеться в повідомленні.

При цьому окупаційна влада заявила про те, що також ведуться пошуки тих, хто стріляв.

Що відомо про "суддю ДНР" Нікуліна

Нікулін у 2022 році закінчив Національну академію імені Ярослава Мудрого.

На сайті підконтрольного росіянам "Донецького національного університету" Нікулін записаний як старший викладач кафедри цивільного права і процесу.

Зазначимо, що Нікуліну заочно повідомили про підозру. Про це 21 липня розповіли в СБУ та офісі Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянина України заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", — йдеться у Телеграм-каналі офісу генпрокурора.

У червні житель Вуглегірська Донецької області "засудив" трьох іноземних Захисників України до смертної кари.

Олександр Нікулін - колишній український суддя, до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді. У 2019 році він був призначений "суддею верховного суду ДНР".

9 червня він, як головуючий колегії у справі, засудив до смертної кари громадян Великобританії Шона Піннера і Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма. За даними росЗМІ, британців взяли в полон у Маріуполі в середині квітня, а марокканця – у березні у Волновасі.

Нагадаємо, раніше в Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух в будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко. Відзначається, що вибух прогримів прямо в його кабінеті.

Читайте більше:

ДНР Вуглегірськ
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