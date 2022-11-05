"Засудив" іноземних захисників України до смерті: у Вуглегірську підстрелили "суддю ДНР"

Потерпілий Олександр Нікулін отримав вогнепальні поранення. Зараз він перебуває у важкому стані.
У захопленому Росією Вуглегірську Донецької області вогнепальні поранення отримав "суддя Верховного Суду ДНР" Олександр Нікулін.
Поранений колаборант знаходиться в лікарні, повідомляють ресурси бойовиків "ДНР".
"Потерпілий отримав вогнепальні поранення. Зараз він перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя", — йдеться в повідомленні.
При цьому окупаційна влада заявила про те, що також ведуться пошуки тих, хто стріляв.
Що відомо про "суддю ДНР" Нікуліна
Нікулін у 2022 році закінчив Національну академію імені Ярослава Мудрого.
На сайті підконтрольного росіянам "Донецького національного університету" Нікулін записаний як старший викладач кафедри цивільного права і процесу.
Зазначимо, що Нікуліну заочно повідомили про підозру. Про це 21 липня розповіли в СБУ та офісі Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянина України заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", — йдеться у Телеграм-каналі офісу генпрокурора.
У червні житель Вуглегірська Донецької області "засудив" трьох іноземних Захисників України до смертної кари.
Олександр Нікулін - колишній український суддя, до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді. У 2019 році він був призначений "суддею верховного суду ДНР".
9 червня він, як головуючий колегії у справі, засудив до смертної кари громадян Великобританії Шона Піннера і Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма. За даними росЗМІ, британців взяли в полон у Маріуполі в середині квітня, а марокканця – у березні у Волновасі.
Нагадаємо, раніше в Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух в будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".
В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко. Відзначається, що вибух прогримів прямо в його кабінеті.
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