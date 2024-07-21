Чи правда 10 років? Скільки Росія протримається на полі бою - прогноз Коваленка

Обрана Росією стратегія війни на виснаження, зокрема на виснаження окупантів, глобального завдання із захоплення України не виконає.

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ЗС РФ зазнає великих втрат у війні проти України / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, facebook.com/7channel.odessa

Росія справді може воювати проти України 10 років, але тільки розраховуючи на людський ресурс, який у країни-агресорки теж не нескінченний, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

На його думку, така тактика закидання противника "м'ясом", як це робить Росія, "не вирішує наступальних завдань без механізованої підтримки".

Самої ж механізованої компоненти "з кожним місяцем у Росії стає все менше".

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"І за збереження нинішньої інтенсивності бойових дій і рівня втрат техніки окупантів, на 10 років Росії ну ніяк не вистачить запасів, що залишилися", - упевнений експерт.

Якщо Росія і справді планує воювати такий термін, то зробити це вона зможе тільки коштом людського ресурсу, який не вирішить її глобальних завдань, додав Коваленко

Ба більше, уточнив він, уже зараз видно, наскільки потенціал наступальних кампаній Росії 2023-2024 просідає і негативно відрізняється від показників 2022.

"Очевидно, що процес виснаження у 2024 році кардинально вплине на можливості росіян у 2025-му - не тільки у питаннях наступу, а й оборони", - підсумував Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні - прогнози щодо закінчення бойових дій

Виснаження Росії в техніці досягне критичної точки 2025 року. Як зазначало видання The Economist, тепер питання в тому, як довго Росія зможе підтримувати свій поточний темп операцій. На думку авторів статті, ключове питання тут не в живій силі, оскільки РФ може мобілізувати до 250 тисяч росіян і найманців щомісяця. Ключове питання тут у здатності ВПК Росії заповнити втрати в техніці.

А ось за позитивного сценарію лінію фронту вдасться стабілізувати тільки до осені, розповів в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло. Експерт зазначив, що все відштовхуватиметься від темпів постачання Заходом озброєння і мобілізації.

Як зазначив напередодні глава ГУР Кирило Буданов, на сході України ситуація залишатиметься складною ще щонайменше місяць, але "Армагеддону" не буде.

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