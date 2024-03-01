Позиції ЗСУ під щільним вогнем РФ: військовий - про складну ситуацію під Мар'їнкою

Російські окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні українських військових.

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Російські окупанти намагаються пробити оборону біля Мар'їнки / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти здійснюють "м'ясні штурми" на Мар'їнському напрямку. Ворог намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов.

Він додав, що Мар'їнський напрямок перебуває під щільним вогнем і під постійними ударами ворога.

"На всій ділянці фронту ворог намагається невеликими групами знайти прогалини в нашій обороні. Південніше Мар'їнки є Вугледарський напрямок, який є стратегічно важливим для ворога. Наразі там немає прориву з боку окупантів, Сили оборони міцно тримають позиції", - сказав Воронов. відео дня

Росіяни зайшли у Красногорівку. Однак українським захисникам вдалося вибити ворога із села. Цей населений пункт контролює Україна.

Чому росіяни штурмують Красногорівку? Російські окупанти продовжують спроби вийти на адмінкордони Донецької області. Ворог, зокрема, зосередився довкола Курахівського напрямку й атакує Красногорівку, щоб забезпечити прикриття флангів ударного угрупування, пише DeepState.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що представник Легіону Свободи повідомив, що РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася. На Запорізькому напрямку ворог постійно накриває вогнем всю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Наразі тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російським окупантам в живій силі та техніці.

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