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Чи піде Путін на застосування ядерної зброї - відповідь експерта

20 квітня 2022, 01:33

Українці готові захищати свою землю, країну і самих себе незалежно від того, яку зброю Путін або будь-хто інший готовий проти них застосовувати.

Путін, ядерна зброя
Путін користується "ядерним блефом" для залякування / Колаж фото Reuters

Застосування ядерної зброї Росією у війні проти України є нераціональним для досягнення цілей господаря Кремля Володимира Путіна. Адже він прагне отримати контроль над Україною, а контроль над зараженою радіацією територією йому точно не потрібен.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

"Путін користується "ядерним блефом", щоби лякати керівників тих країн, які самі лякаються такого блефу, наприклад, такого, як президент США Джозеф Байден", - зазначив експерт.

Відповідаючи на запитання, чи піде Путін на застосування ядерної зброї, Ілларіонов відповів: "Ми цього не знаємо, оскільки неодноразово стикалися з тим, що Путін діє не так, як багато хто очікує".

Співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні додав, що українці готові захищати свою землю, країну і самих себе незалежно від того, яку зброю Путін або будь-хто інший готовий проти них застосовувати.

"Той факт, що українці готові захищати свою країну незалежно ні від чого, девальвує загрозу використання ядерної зброї, якою Путін так часто користується. Ця загроза діє лише на тих, хто лякається такого блефу. Українці вже не бояться жодної зброї, тому що вирішили захищатися і боротися – незважаючи ні на що", - резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї. Також він заявив, що російське керівництво любить життя і не хоче віддавати владу.

Як повідомляв Главред, керівник видання Bellingcat Христо Грозєв вважає, що російський президент Володимир Путін навряд чи віддасть наказ про застосування ядерної зброї проти України, оскільки він не впевнений у тому, що рішення буде реалізовано. Велика кількість російських офіцерів не підтримує політику Кремля. Ризик використання ядерного удару був високим через бажання Путіна втягнути у війну НАТО. Свою поразку він мав намір пояснити втручанням Альянсу.

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