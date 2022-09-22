УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

З'явилися унікальні кадри звільнення українських полонених

22 вересня 2022, 19:29

В СБУ зазначили, що обмін полоненими історичний момент для всіх.

Обмін полоненими, СБУ, Чернігів
Обмін полоненими / скріншот

Служба безпеки України показала унікальні кадри обміну полоненими, який відбувся у середу, 21 вересня.

Судячи з кадрів, обмін полоненими проводився в Ріпкинському районі Чернігівської області, що межує з Білоруссю.

За часом він проводився з ранку та до пізнього вечора.

"Ця подія зворушила всю Україну. Багато хто працював над тим, щоб наші герої нарешті повернулися додому", - йдеться у підписі до відео.

В СБУ зазначили, що обмін полоненими історичний момент.

полонений

"Ми хочемо показати унікальні кадри, як відбувався обмін, найперші і найщиріші емоції українських захисників, які знали - про них не забудуть і обов'язково повернуть додому", - зазначили в СБУ.

звільнення полонених

Обмін полоненими

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Читайте також:

СБУ військовополонені обмін полоненими
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:37

РФ не хотіла віддавати азовців, над ними планували влаштувати судилище - Маляр

19:29

З'явилися унікальні кадри звільнення українських полоненихВідео

19:27

Щедрі подарунки долі і велике везіння: 3 знаки зодіаку - в списку щасливчиків в молодик 26 вересняВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 23 вересня 2022: Овнам - гроші, Терезам - втрати, Водоліям - сваркаВідео

18:55

59-річний Звєрєв зібрався на війну в Україні

Реклама
18:43

Поранені, але хочуть звільняти українські землі: стало відомо про стан звільнених з полону бійцівВідео

18:42

Україна знає, як перемогти у війні з Росією - КулебаВідео

18:27

Зразкові господині смажать господарське мило: навіщо вони так роблять

17:47

Між ніг промокло: Бузова зганьбилася на публіці

17:47

Бах-і в попіл: під Запоріжжям нацгвардієць з "Голки" збив вертоліт Мі-8

17:38

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

17:36

Чоловікам-студентам заборонили виїжджати з України: все через підроблені документиВідео

17:23

"Вони боляче б'ють по репутації Путіна": Подоляк розкрив справжню причину мобілізації в РФВідео

17:01

Прикмети на 23 вересня: які 5 речей заборонено робити в день Петра і Павла, щоб удачу не злякатиВідео

16:56

Бунт у РФ: протестувальники проти мобілізації перекрили федеральну трасуВідео

16:50

У Росії проблеми: генерали дуже сперечаються через контрнаступ ЗСУ - CNNВідео

16:45

Продюсер-запроданець Бардаш розтікся в принизливому лизоблюдстві путінському режиму

16:27

Росія може більше ніколи не напасти на Україну навіть після повалення Путіна: Фейгін назвав умову

16:16

14-річна дочка Йовович з'явилася на сторінках глянцю

16:15

Як зберегти кріп на зиму: 3 абсолютно різних способи від господинь

Реклама
16:12

"Немає повноважень": у Путіна категорично відмовилися коментувати обмін полонених на МедведчукаВідео

15:59

ТБ-команди з України та Фінляндії об'єднаються для зйомок шоу із зірками The song of my life

15:55

Мобілізація у РФ: Жданов попередив про ризики нової атаки на Київ і назвав терміниВідео

15:50

Буряти веселяться, людей "в'яжуть" посеред вулиці: першу партію росіян мобілізували в РФВідео

15:35

ЗСУ ліквідували російського капітана з БашкиріїВідео

15:29

"Втрати повинні оплачуватися": Фейгін передрік крах для Путіна, якщо почнеться процес напіврозпаду РФВідео

15:25

"Зупиніть свій кошмар": дочка "путініста" Машкова висловилася про мобілізацію і розповіла, як уникнути призову

15:18

Кинути оком на оковиту: що буде, якщо пити горілку щодняВідео

15:05

Прощався з рідними тричі: з полону повернувся наймолодший захисник "Азовсталі"Відео

14:56

Мільйонне поповнення для окупантів: ЗМІ дізналися про секретний пункт указу ПутінаВідео

14:55

Бунт у потьомкінському селіПогляд

14:55

Під обстрілами рятував захисників Маріуполя: з полону повернувся талановитий хірург і реферіФото

14:52

У "Сніданку з 1+1" розповіли історію Армена Шахар’янця, який, ризикуючи життям, дарує захисникам відчуття домуВідео

14:29

Чоловіків в Криму забирають воювати: повістки "вручають" онлайн і заманюють грошимаВідео

14:24

Найсмачніший вінегрет з секретним інгредієнтом: чудовий рецептВідео

14:19

"Це питання кількох місяців": Фейгін розповів, скільки Путін ще зможе продовжувати війнуВідео

13:59

Окупанти зганьбилися в Криму: збили свій БПЛА і заявили про "дрон ЗСУ"Відео

13:44

ЗСУ перерізають ключову трасу на Луганщині та б'ють у тил окупантамВідео

13:30

Близько 100 тисяч: генерал ЗСУ озвучив реальні втрати Росії на війні в УкраїніВідео

13:29

Гумористки "Ліги Сміху" розповіли про життя після 24 лютого та чому гумор лікує

Реклама
13:20

Путін втрачає союзників по ОДКБ: три країни заборонили своїм громадянам воювати на боці РФВідео

13:14

Росія може воювати тільки наступаючи, якщо стане в оборону – для неї все скінчено – ФейгінВідео

12:51

Знищений ЗСУ підполковник РФ - пілот Алігатора, виявився "зіркою" роспропагандиВідео

12:37

День машинобудівника 2022 в Україні: дата і традиції свята, привітання і картинки

12:36

Командири захисників Маріуполя залишаться в Туреччині до кінця війни - Зеленський

12:35

Гороскоп Таро на жовтень 2022: Овнам - прибуток, Тельцям - спокуси, Близнюкам - перемога над страхамиВідео

12:20

"Напаскудили прямо на голову": Гіркін істерить після обміну захисників МаріуполяВідео

12:20

В Бурятії прийшли забирати на війну чоловіка, який вже 2 роки мертвий і ніколи не служивВідео

11:32

У РФ палять адміністрації та військкомати після оголошення мобілізаціїВідео

11:28

Казка закінчиться швидко: 3 найбільш нестерпних чоловіки за знаком зодіакуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиЗакуски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти