З'явилися унікальні кадри звільнення українських полонених

Обмін полоненими / скріншот

Служба безпеки України показала унікальні кадри обміну полоненими, який відбувся у середу, 21 вересня.

Судячи з кадрів, обмін полоненими проводився в Ріпкинському районі Чернігівської області, що межує з Білоруссю.

За часом він проводився з ранку та до пізнього вечора.

"Ця подія зворушила всю Україну. Багато хто працював над тим, щоб наші герої нарешті повернулися додому", - йдеться у підписі до відео.

В СБУ зазначили, що обмін полоненими історичний момент.

"Ми хочемо показати унікальні кадри, як відбувався обмін, найперші і найщиріші емоції українських захисників, які знали - про них не забудуть і обов'язково повернуть додому", - зазначили в СБУ.

Обмін полоненими

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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