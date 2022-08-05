Передає 'владу', а сам - до лікарні: 'гауляйтер' Херсонщини Сальдо зробив заяву

Володимир Сальдо / Колаж УНІАН

"Гауляйтер" тимчасово окупованих росіянами Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що йде на лікування, а "обов'язки" свої передає іншому поплічнику агресорів. Про це зрадник повідомив у месенджері Telegram.

"Гауляйтер" заявив, що медики нібито помітили його проблеми зі здоров'ям і порекомендували йому лікування. Сальдо заявив, що він погодився з рішенням лікарів і передає свої обов'язки "голові уряду Херсонщини" С.В. Єлісєєву.

Представник Одеської облвійськової адміністрації Сергій Братчук у соцмережах поіронізував, що Сальдо ймовірно злякався херсонських партизанів, які оголосили на нього полювання. І тому вирішив не випробовувати долю.

"Але, це його не врятує ні від народних месників, ні від ФСБ, яка списує зрадників ", — підкреслив чиновник.

Правління Сальдо в Херсоні

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні російські агресори призначили нового "мера" та "голову облдержадміністрації". В окупованому Херсоні російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА.

"Міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.

Пізніше говорилося, що в окупованому Херсоні 11 червня почали роздавати українцям російські паспорти. Однак за ними прийшли лише 23 людини і ще колаборант і колишній мер міста Володимир Сальдо.

У червні в мережі з'явилася інформація про те, що на Сальдо вчинили замах - його машину підірвали. Пізніше колаборант записав відео і спростував інформацію про свою загибель.

11 липня стало відомо про новий замах на гауляйтера. Пізніше стало відомо, що він вижив.

Інші новини:

Дивіться онлайн новини Херсона