Передає 'владу', а сам - до лікарні: 'гауляйтер' Херсонщини Сальдо зробив заяву

"Гауляйтер" тимчасово окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що він віддає свої "обов'язки" іншому зраднику - якомусь Єлісєєву.
"Гауляйтер" тимчасово окупованих росіянами Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що йде на лікування, а "обов'язки" свої передає іншому поплічнику агресорів. Про це зрадник повідомив у месенджері Telegram.
"Гауляйтер" заявив, що медики нібито помітили його проблеми зі здоров'ям і порекомендували йому лікування. Сальдо заявив, що він погодився з рішенням лікарів і передає свої обов'язки "голові уряду Херсонщини" С.В. Єлісєєву.
Представник Одеської облвійськової адміністрації Сергій Братчук у соцмережах поіронізував, що Сальдо ймовірно злякався херсонських партизанів, які оголосили на нього полювання. І тому вирішив не випробовувати долю.
"Але, це його не врятує ні від народних месників, ні від ФСБ, яка списує зрадників ", — підкреслив чиновник.
Правління Сальдо в Херсоні
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні російські агресори призначили нового "мера" та "голову облдержадміністрації". В окупованому Херсоні російські загарбники призначили нового мера і голову ОДА.
"Міським головою" став Олександр Кобець, а "губернатором" – Володимир Сальдо.
Пізніше говорилося, що в окупованому Херсоні 11 червня почали роздавати українцям російські паспорти. Однак за ними прийшли лише 23 людини і ще колаборант і колишній мер міста Володимир Сальдо.
У червні в мережі з'явилася інформація про те, що на Сальдо вчинили замах - його машину підірвали. Пізніше колаборант записав відео і спростував інформацію про свою загибель.
11 липня стало відомо про новий замах на гауляйтера. Пізніше стало відомо, що він вижив.
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