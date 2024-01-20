Втрати шалені: стали відомі нові деталі боїв за трасу Олешки-Нова Каховка

Братчук зазначив, що трасу "Олешки-Нова Каховка" Сили оборони України перетворили на кладовище для російської військової техніки.

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Траса "Олешки-Нова Каховка" стала кладовищем для російської техніки / Коллаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Українські війська продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Українська аеророзвідка та артилерія працюють дуже ефективно, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Однак ситуація на цій ділянці фронту залишається складною. Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEDOM.

За словами Братчука, російські окупаційні війська на Херсонському напрямку в середньому проводять 5-6 спроб наступу на день, однак за минулу добу це число зросло до десяти.

Спікер повідомив, що українські військові активно діють на лівому березі Дніпра в Херсонській області, зосереджуючись як на утриманні, так і на розширенні плацдармів.

відео дня

"Ситуація залишається складною. Ворог намагається трохи економити свою бойову техніку, намагається її менше використовувати, тому що вона горить. Горить після того, як працює дуже активно й ефективно українська аеророзвідка. Відповідно, працює і наша артилерія, яка завдає нищівних ударів по ворожій бронетехніці. Траса "Олешки — Нова Каховка" — це вже кладовище для російської військової техніки. Її там настільки багато, що це виглядає як пункт здачі металобрухту. Росіяни, до речі, хочуть забрати щось, подивитися, що там можливо відремонтувати, але їм не вдається це зробити", — сказав Братчук.

Він додав, що робота українських дронів на лівому березі Дніпра на даний момент представляє собою смертельну небезпеку для особового складу російської армії та їхньої техніки.

Ситуація на півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські війська за допомогою ударів HIMARS знищили командира "елітного" полку Російської Федерації разом із ЗРК "Оса".

За даними аналітиків Американського Інституту вивчення війни, війська Російської Федерації намагаються витіснити ЗСУ з лівобережжя Херсонщини. Українські війська ведуть бої з російськими окупантами в населеному пункті Кринки на Херсонщині

Прес-центр Сил оборони півдня України повідомив, що окупанти продовжують артилерійські обстріли по правобережній частині Херсонської області.

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