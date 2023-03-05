Послали "на забій": мобілізовані з РФ відмовилися йти в бій через великі втрати

Росіяни вимагають, щоб їх перестали посилати в безглузді штурми як витратний матеріал.

Мобілізовані з РФ відмовляються йти в наступ / скріншот

Мобілізовані з Краснодарського краю РФ поскаржилися на те, що їх без підготовки "через день відправляють на штурми" в Донецькій області, де вони зазнають "величезних втрат".

Солдати зазначили, що служать у 20-й дивізії 255-го полку 1-го мотострілецького батальйону 2-ї мотострілецької роти, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

"Деякі поранені пролежали на полі бою близько 6 годин, після чого їх захопили в полон", — зазначають росіяни.

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При цьому вони звертаються до диктатора Володимира Путіна, який був ініціатором відправки сотень тисяч росіян "на забій".

"Ми хочемо, щоб нас перестали посилати в безглузді штурми як витратний матеріал. Ми звичайні люди з громадянки", - додають вони.

"Нас мобілізували кілька місяців тому. Весь цей час ми несли бойове чергування на Херсонському напрямку На передовій лінії фронту - на передній. Хоча нам обіцяли, що ми будемо нести чергування на другій або навіть на третій лінії. Так тривало приблизно до грудня 2022 року. Потім ми поміняли напрямок на Донецьк. І тепер нас регулярно відправляють на штурми. Постійно, грубо кажучи, через кожні кілька днів це все повторюється", - скаржаться окупанти.

"Наприклад, 22 лютого 2023 року нас послали на забій, по факту. Ми штурмували селище з добре укріпленими позиціями ЗСУ. Перед штурмом командування нам обіцяло, що буде артпідготовка, буде підтримка. Але цього не було. Нас просто послали на штурм під вогонь ворожої артилерії, де ми зазнали втрат вже на підступах", — кажуть мобілізовані.

Бунти в лавах окупантів

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи "радо" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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