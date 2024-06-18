'Ураження Су-57 скомпрометувало росіян': Криволап оцінив непоправні втрати РФ

Пошкодження двох Су-57 на аеродромі Ахтубинськ - це не просто втрата техніки, а й серйозний удар по іміджу Росії, зауважив Костянтин Криволап.

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Ураження російських винищувачів Су-57 - вагома втрата / Колаж: Главред, фото: Maxar, Міноборони РФ

Ураження найсучаснішого російського винищувача Су-57 на аеродромі Ахтубинськ у Росії - це надзвичайно вагома втрата для Росії. Окупанти отримали як технічний, так і іміджевий удар. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань Конструкторського бюро Антонов Костянтин Криволап.

"Ураження Су-57 скомпрометувало росіян в очах усього світу, особливо серед тих, хто ще хоч якось дивився в бік Росії як продавця авіаційної техніки високого рівня. До того ж ситуація показала, що наші можливості виходять на абсолютно новий рівень", - наголосив експерт.

Криволап підкреслив, що ураження Су-57 можна порівняти зі збиттям двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50У і знищенням крейсера "Москва". Унікальність ситуації полягає в тому, що, за даними ГУР, було уражено два Су-57, що ще більше посилює значення цієї події і є великою поразкою РФ.

"Події вже розгортаються так, що російські ЗРК С-300 і С-400 у нас стали вважатися чимось схожим на чайові перед виходом із ресторану", - додав він.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, чому затягнулися поставки винищувачів F-16:

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Ураження російського Су-57 - подробиці

Нагадаємо, 9 червня ЗСУ вперше з початку вторгнення РФ уразили новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар був частиною полювання ЗСУ на російську військову авіацію далеко за межами фронту.

Згодом речник ГУР Андрій Юсов підтвердив удар по військово-повітряній базі РФ в Астраханській області. Він зазначив, що Україна пошкодила два новітні російські винищувачі Су-57 приблизно за 600 км від українського кордону. Один Су-57 отримав значні пошкодження, інший — легші, ймовірно, його відновлять швидше.

Що відомо про Су-57 / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що літаки Су-57 використовувалися дуже обмежено, переважно на великій відстані від лінії фронту. Винищувачі не часто використовувались біля кордону з Україною через їх велику вартість.

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