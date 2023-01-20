Орендували житло за тиждень до трагедії: у Дніпрі загинула сім’я, тіло 1,5-річного сина досі не знайшли

Сім’я переїхала у Дніпро з окупованого Токмака Запорізької області й поселилася у під’їзді, який після цього знищила російська ракета.

У Дніпрі загинула сім’я, тіло 1,5-річного сина досі не знайшли/ Facebook

Під завалами зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі загинула сім’я з маленькою дитиною. Життя Анастасії Ігнатенко, Дмитра Гузя і їхнього півторарічного сина Макара обірвав ракетний удар російських окупантів.

Сім’я орендувала квартиру на 7 поверсі будинку незадовго до трагедії. Про це повідомили на сторінці Спортивного комітету України в Facebook.

Вони поселилися якраз у тому під’їзді, який зруйнувала російська ракета. Сім’я за тиждень до цього переїхала у Дніпро із окупованого Токмака Запорізької області.

Рятувальники знайшли лише тіла Анастасії та Дмитра, тіло їхнього маленького сина відшукати не вдалося.

Загибла Анастасія Ігнатенко була майстром спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці. Вона неодноразово ставала чемпіонкою Запорізької області та була призеркою чемпіонатів України. Також жінка була тренером і суддею національної категорії зі спортивної акробатики

"Анастасія вісім років працювала тренером в дніпровському клубі "Віват". Мала величезний потенціал, оскільки ніколи не зупинялася на досягнутому і завжди прагнула розвитку та розуміння суті речей. Співчуваємо рідним! Велика втрата", – йдеться у повідомленні Спортивного комітету України.

Ракетний удар РФ по Дніпру

Вдень в суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські окупанти влучили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під завалами опинилося багато людей.

Станом на 17 січня ДСНС України повідомило уже про 44 загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку, з них п’ятеро дітей.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

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