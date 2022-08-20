"Поклав" піхоту дистанційно: кулеметник ЗСУ перехитрив окупантів, які на нього полювали

Кулеметник ЗСУ перехитрив окупантів, які на нього полювали/ Генштаб ЗСУ, скрін

Український кулеметник перехитрив російських загарбників. Окупанти довгий час намагалися прорватися до позиції, звідки у їхню сторону стріляв кулемет воїна ЗСУ.

Техніка не зупиняла свою роботу і постійно "кошмарила" ворогів. Через влучні удари загинуло багато ворожої піхоти. Тому окупантам було вкрай важливо добратися до цієї позиції, йдеться у повідомленні волонтерської розслідувальної спільноти InformNapalm.

Загарбники довго "викурювали" стрілка, і ще й дивувалися, чому після усіх їхніх обстрілів він залишається цілим і неушкодженим, адже кулемет знову і знову продовжував працювати по противниках.

Коли ж окупанти нарешті з втратами добралися до позиції кмітливого українського кулеметника, вони виявили лише кулемет і дроти для дистанційного керування.

Відео, на якому загарбники дивуються винахідливості українського воїна і розчаровані тим, як їх перехитрили, окупанти самі ж зняли і виклали у мережу.

"Рашисти опублікували відео, на якому дивуються кмітливості українського кулеметника, який власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно клав піхоту противника", – зазначають в InformNapalm у дописі до відео.

Раніше повідомлялося, що російське командування призначає на офіцерські посади контрактників без бойового досвіду. Це пов'язано з масовою відмовою офіцерів-десантників РФ брати участь у бойових діях на території України.

Нагадаємо, українські воїни знищили ремонтну базу російських загарбників, яку ті розмістили у Слов'яносербському районі на Луганщині. Внаслідок цього 50 окупантів пішли "на вічний концерт Кобзона". Також була знищено близько 100 одиниць важкої техніки загарбників.

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