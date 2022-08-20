УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Поклав" піхоту дистанційно: кулеметник ЗСУ перехитрив окупантів, які на нього полювали

20 серпня 2022, 18:49

Загарбники з втратами проривалися до позиції воїна, а коли нарешті добралися, побачили порожній окоп і кулемет на дистанційному керуванні.

Украинские военные, ВСУ
Кулеметник ЗСУ перехитрив окупантів, які на нього полювали/ Генштаб ЗСУ, скрін

Український кулеметник перехитрив російських загарбників. Окупанти довгий час намагалися прорватися до позиції, звідки у їхню сторону стріляв кулемет воїна ЗСУ.

Техніка не зупиняла свою роботу і постійно "кошмарила" ворогів. Через влучні удари загинуло багато ворожої піхоти. Тому окупантам було вкрай важливо добратися до цієї позиції, йдеться у повідомленні волонтерської розслідувальної спільноти InformNapalm.

Загарбники довго "викурювали" стрілка, і ще й дивувалися, чому після усіх їхніх обстрілів він залишається цілим і неушкодженим, адже кулемет знову і знову продовжував працювати по противниках.

Коли ж окупанти нарешті з втратами добралися до позиції кмітливого українського кулеметника, вони виявили лише кулемет і дроти для дистанційного керування.

Відео, на якому загарбники дивуються винахідливості українського воїна і розчаровані тим, як їх перехитрили, окупанти самі ж зняли і виклали у мережу.

"Рашисти опублікували відео, на якому дивуються кмітливості українського кулеметника, який власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно клав піхоту противника", – зазначають в InformNapalm у дописі до відео.

Раніше повідомлялося, що російське командування призначає на офіцерські посади контрактників без бойового досвіду. Це пов'язано з масовою відмовою офіцерів-десантників РФ брати участь у бойових діях на території України.

Нагадаємо, українські воїни знищили ремонтну базу російських загарбників, яку ті розмістили у Слов'яносербському районі на Луганщині. Внаслідок цього 50 окупантів пішли "на вічний концерт Кобзона". Також була знищено близько 100 одиниць важкої техніки загарбників.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ російські військові вторгнення Росії російські війська
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:49

"Поклав" піхоту дистанційно: кулеметник ЗСУ перехитрив окупантів, які на нього полювали

18:49

У нас садять калину, у них - купують Ладу Калину: Нікітюк "проїхалась" по росіянам

18:47

Експерт розповів, чому Росія не застосує ядерну зброю

18:31

США можуть приєднатися до війни на боці України: аналітик назвав умови

18:23

"Розвал і хаос": експерт пояснив, чим відгукнеться для Росії путінська авантюра з нападом на Україну

Реклама
18:04

Одяг доведеться викинути: 8 тканин, які не можна прати з кондиціонером в жодному разі

17:44

"Що за плями на грудях?": розповнілу Олену Ваєнгу підняли на сміх

17:34

"Гауляйтера" Херсонщини отруїли "бойовими речовинами": роспропаганда видала новий фейкВідео

16:59

Бунт в армії РФ: офіцери "елітних" військ окупантів відмовляються воювати в УкраїніВідео

16:56

У Маріуполі невідомі скоїли замах на гауляйтера Іващенка: стався потужний вибух

16:56

"До кінця року миру не буде": війна триватиме 10-15 років у різних формах - експертВідео

16:51

Через місяць-півтора: експерт розповів, коли Україна може повернути правобережжя ХерсонаВідео

16:36

"Треба їхати": налякані "бавовною" росіяни тікають із захопленого КримуВідео

16:23

Що означає "бавовна": пояснення військового інтернет-феномену і яскраві меми

16:18

Звичайна харчова плівка прибирає жир з живота: чи так це насправді

16:03

В України є три місяці, щоби перемогти РФ: генерал попередив про можливу зраду Заходу

15:41

У МЗС вимагають визнати посла РФ персоною нон грата за заклик до "геноциду українців"Відео

15:33

"Тільки початок": експерт розповів, як довго в Криму будуть вибухи

15:08

"В Америці робити нам нічого": 68-річна Успенська вивалила груди на "курорті" в Рязані

15:07

Знищені 100 одиниць техніки і 50 окупантів: ЗСУ розбили ремонтну базу росіян на ЛуганщиніВідео

Реклама
15:02

"Град не побачив": в Україні ліквідований окупант-метеоролог з РФ

14:59

"Термін придатності добігає кінця": Майка Тайсона сфотографували в інвалідному візку

14:58

За злочини повинні відповідати діти та онуки росіян: Єрмак про обстріл ВознесенськаВідео

14:38

Найгірший сценарій - долар по 100: економіст розповів, що чекає українські обмінники до кінця рокуВідео

14:38

У Криму на ТБ запустили ролик із Зеленським: кіберпартизани показали відеоВідео

14:23

"Знепритомніла в машині й не отямилась": чоловік Писанки розповів, як померла його тещаВідео

13:49

Окупанти РФ накрили вогнем багатоповерхівку на Миколаївщині: багато поранених, серед них дітиВідео

13:36

Катастрофа на ЗАЕС буде розцінена як напад на НАТО: Британія і США пригрозили РФВідео

13:01

"Не було вибору": Шойгу вибухнув новими фантазіями щодо причин війниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 21 серпня 2022: Левам - сімейні проблеми, Стрільцям - віщі сни, Козерогам - ворогиВідео

12:54

"Фашистська вертикаль": у Зеленського відповіли на заклики у РФ до геноциду українців

12:22

"Ми їхали пофотографуватися": окупант оригінально виправдався, як потрапив на війнуВідео

12:18

"Закрийте Крим, нам страшно": на окупованому півострові паніка після нової "бавовни"ФотоВідео

12:18

Українцям варто робити запаси: продукти в Україні серйозно злетять у ціні

11:42

"Питання Криму вирішиться скоро": експерт пояснив, як Україна звільнятиме півострівВідео

11:41

ЗСУ збили 4 Калібри над Дніпром: Залужний розкрив деталіВідео

11:21

Гороскоп на вересень 2022: Близнюкам - розставання, Терезам - великий куш, Козерогам - знаки доліВідео

10:59

"Немає ніякої милості": дипломат РФ закликав до геноциду українського народу

10:56

В окупованому Бахчисараї пролунали вибухиВідео

10:54

З днем народження, мамо - зворушливі привітання і душевні картинки найріднішій людині

Реклама
10:50

З днем народження жінці - красиві привітання, душевні листівки і картинки іменинниці

10:42

"Бавовна" в Сочі: біля міжнародного аеропорту спалахнула пожежа, підіймаються клуби чорного димуВідео

10:40

Гороскоп на сьогодні 20 серпня 2022: Ракам - хороші новини, Терезам - несподівані сюрпризи, Рибам - грошіВідео

10:34

Вибухи в тилу РФ і новий наступ: у розвідці Британії дали прогноз щодо ситуації на фронтіВідео

10:01

Окупанти 5 місяців тримають в полоні військового медика Мар'яну Мамонову, в жовтні їй народжуватиВідео

09:57

"Ранок добрий": у Зеленського зробили заяву після нових вибухів у КримуВідео

09:10

Клімкін пояснив, кого насправді підтримує президент Туреччини у війні в УкраїніВідео

08:50

Вибухи в Севастополі: по штабу ЧФ Росії вдарили безпілотникомВідео

08:31

РФ розгортає в Україні новий армійський корпус: куди перекинуть найманцівВідео

08:30

"Дим іде досі": ЗСУ вдарили по базі окупантів у Мелітополі - мер

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти