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"Поломка в організмі": хірург пояснив, чому люди роблять операції зі зміни статі

3 лютого 2022, 03:30

Не потрібно "засуджувати або приймати" людей, які вирішують зробити операцію зі зміни статі, вважає Дмитро Слоссер.

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В Україні проводять операції зі зміни статі / Фото ua.depositphotos.com

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів під час чату на Главреді, що в Україні проводяться операції зі зміни статі. При цьому, за його словами, кожен хірург сам вирішує залежно від свого світогляду, чи буде він займатися такими операціями чи ні.

"Людей, які вирішують зробити операцію зі зміни статі, можна зрозуміти: вони мають такі зміни в організмі, які більшою мірою відносять їх до протилежної статі. Така поломка в організмі", - зазначив Слоссер.

При цьому він вважає, що не потрібно "засуджувати або приймати" людей, які вирішують зробити таку операцію.

"Нехай вищі сили дають цьому оцінку. Особисто я це не засуджую, але і не приймаю. Технічно я можу провести таку операцію, але у мене є інші операції, якими я можу зайняти свій операційний графік", - додав хірург.

Як повідомляв Главред, раніше Дмитро Слоссер розповів, які пластичні операції користуються найбільшою популярністю у жінок, а які - у чоловіків.

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