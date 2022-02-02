УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Народ цікавий": хірург назвав найпопулярніші пластичні операції у жінок і чоловіків

2 лютого 2022, 01:24

За словами лікаря, відсоток чоловіків у кабінетах пластичних хірургів зріс з 5% до 10%. При цьому їхною психологічною особливістю є боязнь болю.

Дмитро Слоссер
Дмитро Слоссер / колаж УНІАН, pixabay

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів під час чату на Главреді, які пластичні операції користуються найбільшою популярністю у жінок, а які - у чоловіків.

За словами лікаря, представниці прекрасної половини людства найчастіше хочуть удосконалити груди, ніс і повіки.

"Також зараз все частіше підправляють животи і проводять ліпосакцію, але цих операцій в процентному співвідношенні менше", - додав лікар.

Що стосується чоловіків, то вони "народ цікавий".

"Вони цікаві тим, що довго думають, вирішуються. Однак відсоток чоловічої пластичної хірургії зростає, і ми все частіше бачимо чоловіків у наших кабінетах. Якщо раніше їх було 5% від усіх пацієнтів, то зараз всі 10%", - сказав Слоссер.

Реклама

За словами пластичного хірурга, чоловіки більш обережні та боязкі, ніж жінки.

"Їхньою психологічною особливістю є боязнь болю. Але при хорошому наркозі вони сплять і нічого вже не бояться. Серед чоловіків найбільш популярні пластика носа (ринопластика), пластика вух, абдомінопластика і ліпосакція. Рідше зустрічаються операції з підтяжки обличчя, пластика підборіддя (щоб зробити більш мужнє, висунуте підборіддя)", - поділився Дмитро Слоссер.

читайте також"Заходиш в ресторан, а там - всі однакові": хірург розповів, як змінилися стандарти краси

Як повідомляв Главред, раніше Дмитро Слоссер назвав найвдаліший та найпровальніший приклад застосування пластичної хірургії серед зірок Голлівуду.

Читайте також:

viber
пластична операція пластична хірургія новини України Дмитро Слоссер пластичний хірург
Зараз ви переглядаєте новину «"Народ цікавий": хірург назвав найпопулярніші пластичні операції у жінок і чоловіків». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманГороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обман Київстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсаціюКиївстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсацію Ріанна вагітна первістком - перші фотоРіанна вагітна первістком - перші фото "Вона дуже кричала": у Києві чоловік з Камеруну накинувся на дівчинку і по-звірячому зґвалтував"Вона дуже кричала": у Києві чоловік з Камеруну накинувся на дівчинку і по-звірячому зґвалтував Путіна остаточно і безповоротно послалиПутіна остаточно і безповоротно послали
01:47

Названо простий засіб для зміцнення імунітету

01:24

"Народ цікавий": хірург назвав найпопулярніші пластичні операції у жінок і чоловіків

00:51

Прикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в бідуВідео

00:35

З шатенки в блондинку: Слава Камінська змінила зачіскуФото

01 лютого, вівторок
23:55

Олімпіада-2022: ФБР просить учасників відмовитися від особистих смартфонів

Реклама
23:24

Трагічна загибель боксера Вірчіса: поліція назвала дві основні версіїВідео

23:07

Росія перекинула на Донбас нове озброєння і снайперів - розвідкаВідео

23:06

3 простих способи, які зроблять передпокій неймовірно затишнимВідео

22:40

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про кібербезпекуВідео

22:23

Кривава стрілянина в Дніпрі: нова інформація щодо стану постраждалихВідео

21:49

Без підтримки НАТО і ЄС не буде незалежної України - прем'єр Польщі

21:43

"Особливе ставлення": що відбувається зі стрільцем Рябчуком у СІЗОВідео

21:21

"Кинули і обдурили": Путін назвав причину, чому побоюється вступу України до НАТОВідео

21:12

"Не без ускладнень": Софія Ротару серйозно перехворіла на Омікрон

21:03

Б'є ногами і поливає окропом: у Дніпрі жінка жорстоко знущається над власною матір'юВідео

21:03

Що стоїть за союзом України з Британією та ПольщеюПогляд

21:01

Військове вторгнення в Україну призведе до великої війни у Європі: Зеленський звернувся до РосіїВідео

20:50

Агресія Росії, поразка для Путіна і санкції: підсумки переговорів Зеленського і Джонсона в КиєвіВідео

20:32

На Закарпатті жінки відчайдушно виштовхували автобус із замету

20:00

Суд заарештував полковника Голубана: його підозрюють в організації масових заворушеньВідео

Реклама
19:59

По офісом каналу наш проходить акція протесту: зводять барикади і палять фаєри

19:34

Путін висловився про відповіді США і НАТО щодо "гарантій безпеки"

19:27

Нерухомість в 2022 році: що і за якими цінами купують українціВідео

19:00

Пенсії підприємцям в Україні призначатимуть по-новомуВідео

18:50

Не зачинив школу, де не щепилися до 80% вчителів: у Львові директор оскаржив штраф у 34 тис грнВідео

18:45

"Уманьпиво" – одна з перших українських пивоварень на сонячній енергії реклама

18:29

Олександра Заріцька похвалилася соковитими грудьми в мереживному ліфі

18:27

Скільки доведеться заплатити за "комуналку" в лютому: названі сумиВідео

18:25

Гарантії безпеки: Блінкен в розмові з Лавровим зажадав негайно відвести війська від кордонівВідео

18:07

Герой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопомВідео

17:51

Завалить снігом і заморозить: в Україну йдуть два суворих циклониВідео

17:45

У харківському супермаркеті натовп покупців накинувся на прострочкуВідео

17:27

Євросолідарність лідирує, а Слуга народу відстає: опубліковано новий рейтинг партій

17:09

Аж пар іде: Катя Осадча скупалася зі Златою Огневич у чані просто неба

17:06

Прем'єр Британії Борис Джонсон прилетів в Україну: що обговорюватимеВідео

17:00

Прикмети на 3 лютого: що не можна робити в день Максима і як не потрапити в бідуВідео

16:59

У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігФото

16:44

Новий удар по Росії, але без зброї для України: у ФРН назвали план допомоги Києву

16:39

Чоловікові, що стікав кров'ю, відмовили в трьох лікарнях Львівщини: не допомогли навіть копиВідео

16:32

На Закарпатті "Велике будівництво" захистило дорогу Н-09 найдовшою в країні підпірною стінкою

Реклама
16:12

Чи є віковий поріг, після якого небезпечно вагітніти - відповідь гінеколога

16:10

Аналітик назвала 9 областей України, які стануть "червоними" цього тижня: списокВідео

16:06

500 гривень за бустерну вакцинацію: у Мінфіні пояснили, чи отримають українці обіцяний "бонус"

15:54

Омікрон став викликати менше симптомів: професор назвав головну п'ятіркуВідео

15:48

Зеленський знову на висоті: з'явився свіжий президентський рейтинг

15:39

Не лише для безпеки: Кулеба розкрив деталі нового союзу України, Польщі і Великої Британії

15:39

"Соняшникова олія за 75 гривень, гречка - за 65": експерт спрогнозувала подорожчання продуктів

15:36

У Києві таксист пригостив дівчину кавою зі снодійним і пограбував: вона впала в комуВідео

15:14

Син Куравльова розповів, чому актор доживав останні дні в будинку для престарілих

15:05

Фатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встоятиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти