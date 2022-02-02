"Народ цікавий": хірург назвав найпопулярніші пластичні операції у жінок і чоловіків

Дмитро Слоссер / колаж УНІАН, pixabay

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів під час чату на Главреді, які пластичні операції користуються найбільшою популярністю у жінок, а які - у чоловіків.

За словами лікаря, представниці прекрасної половини людства найчастіше хочуть удосконалити груди, ніс і повіки.

"Також зараз все частіше підправляють животи і проводять ліпосакцію, але цих операцій в процентному співвідношенні менше", - додав лікар.

Що стосується чоловіків, то вони "народ цікавий".

"Вони цікаві тим, що довго думають, вирішуються. Однак відсоток чоловічої пластичної хірургії зростає, і ми все частіше бачимо чоловіків у наших кабінетах. Якщо раніше їх було 5% від усіх пацієнтів, то зараз всі 10%", - сказав Слоссер.

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За словами пластичного хірурга, чоловіки більш обережні та боязкі, ніж жінки.

"Їхньою психологічною особливістю є боязнь болю. Але при хорошому наркозі вони сплять і нічого вже не бояться. Серед чоловіків найбільш популярні пластика носа (ринопластика), пластика вух, абдомінопластика і ліпосакція. Рідше зустрічаються операції з підтяжки обличчя, пластика підборіддя (щоб зробити більш мужнє, висунуте підборіддя)", - поділився Дмитро Слоссер.

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Як повідомляв Главред, раніше Дмитро Слоссер назвав найвдаліший та найпровальніший приклад застосування пластичної хірургії серед зірок Голлівуду.

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