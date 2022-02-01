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"Заходиш у ресторан, а там - всі однакові": хірург розповів, як змінилися стандарти краси

1 лютого 2022, 02:08

Не дуже добре, що люди перекроюють свою зовнішність "під одну гребінку". Але останнім часом дівчата стали розуміти, що доктор повинен бути художником.

Дмитро Слоссер
Дмитро Слоссер / Фото УНІАН

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів під час чату на Главреді, як змінилися стандарти краси та як вони формуються.

Раніше жінки часто робили собі великі груди, бразильські сідниці, "губи-вареники". Образи ідеалу зовнішності в основному нав'язують ЗМІ, причому не завжди справедливо, оскільки поживач бачить вже відфотошоплений образ.

"Адже жодна зірка не оприлюднить свої реальні фотографії. На цих кадрах все продумано: світло, макіяж, фотошоп. Тобто в реальному житті люди так не виглядають. Але, тим не менш, образи нав'язуються, і люди, визнавши це красивим, починають до них прагнути", - сказав Слоссер.

За словами хірурга, не дуже добре, що люди перекроюють свою зовнішність "під одну гребінку".

"Іноді заходиш в ресторан, а там сидять всі однакові, немов клони: однакові носи, однакові губи тощо. Варіанти два – або всі намагалися відтворити один образ, або працював один доктор", - зазначив хірург.

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Слоссер додав: українські дівчата розуміють, що потрібно, щоби лікар був передусім художником, повинен мати смак і повинен бути здатним підібрати індивідуальний образ, який буде підходити до рис обличчя.

читайте такожПластичний хірург розповів, які операції найпопулярніші серед українок"Наприклад, якщо широкі вилиці або широко розташовані очі, то не можна робити зовсім маленький і вузький ніс, тому що це буде непропорційно. Окремо носик буде виглядати ідеально, але потрібно ж дивитися на загальну картину", - пояснив лікар.

За його словами, в останні роки люди стали прагнути до спортивніших фігур. Попит на дуже великі груди знизився. Більше уваги жінки стали приділяти сідницям. А головне - намітився тренд і попит на природність.

"Тобто люди хочуть, щоби завдяки пластичній хірургії пропорції покращилися, але не змінювалися кардинально. Для мене найкращий комплімент, коли пацієнтка каже, що бачить зміни і психологічно краще почувається, але люди, які її знають, не помічають, що була зроблена пластична операція, а запитують, де вона так добре відпочила, посвіжіла і покращала. Якщо помітний слід пластичної операції - це мінус. Потрібно робити так, щоби людина виглядала молодшою і красивішою, але ніхто не помічав, що була пластична операція", - резюмував Дмитро Слоссер.

Як повідомляв Главред, раніше Дмитро Слоссер назвав найвдаліший і найпровальніший приклад застосування пластичної хірургії серед зірок Голлівуду.

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