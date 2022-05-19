УЗ скаржиться на сотні гниючих окупантів - Росія не хоче їх забирати

Україна закликає РФ забрати тіла своїх загиблих / Скріншот

В Україні вже три місяці лежать сотні тіл загиблих на війні російських окупантів, які намагалися втілити в життя божевільні ідеї Путіна. Їхні бойові товариші кинула тіла на полі бою. Російська сторона навіть не намагається повернути їх рідним. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

У рефрижераторних вагонах лежать сотні тіл загиблих. Компанія закликає Росію забрати тіла своїх бійців.

"Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам. Звертаємось до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш вантаж 200 чекає", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що у багатьох загиблих немає документів.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 28 500 російських окупантів. Лише за останню добу "грузом 200" стали дві сотні рашистів.

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Нагадаємо, РФ намагається приховати реальну кількість загиблих на війні в Україні та вносять дані у списки нібито "безвісти зниклих". Однак російські військові розповідають про те, що купа тіл лежить на імпровізованих звалищах. Дехто навіть платить охоронцям гроші, аби відшукати на таких звалищах своїх рідних.

У столиці Республіки Бурятія Центральний спорткомплекс перетворився на зал ритуальних послуг. У цьому приміщенні проходять похорони загиблих в Україні російсько-бурятських окупантів. Місцеві жителі кажуть, що у залі стоїть їдкий трупний запах.

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