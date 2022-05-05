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Привозять мертві тіла з України: у Бурятії спорткомплекс пропах амбре убитих окупантів

5 травня 2022, 15:04

Настрої в РФ починають потроху змінюватися, але поки виключно на околицях, де проходять масові поховання убитих окупантів, кажуть експерти.

Бурятія, сарай
У Бурятії спорткомплекс пропах смрадом убитих окупантів / колаж Baikal-journal і Burunen

У російській депресивній глибинці, в Улан-Уде, в столиці Республіки Бурятія, Центральний спортивний комплекс перетворили на зал ритуальних послуг. Як розповів у коментарі ТСН військовий експерт Олег Жданов, у цьому приміщенні проходять похорони вбитих на війні проти України російсько-бурятських окупантів. І тому в залі постійно стоїть їдкий трупний запах.

"У столиці Бурятії центральний міський спортивний комплекс перетворився на зал ритуальних послуг. І вони вже не прибирають звідти вінки, тому що ця церемонія стала постійною. До речі, регіональні ЗМІ про це вже пишуть. У регіонах люди вже починають ставити питання, що ж це за "спеціальна операція", що труни і поховання не закінчуються, а перемоги немає", — розповідає Жданов.

За словами військового експерта, настрої в російському суспільстві починають потроху змінюватися, але тільки на околицях, де проходять масові поховання убитих окупантів.

"До речі регіональна газета Бурятії написала: стан тіл настільки поганий, що трупний запах не вивітрюється з цього приміщення, де вони проводжають в останню путь. Розумієте, який там морально-психологічний стан? І зараз Путін вийде і скаже: "нова війна – давайте повторимо", — підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в масовій перестрілці між російськими окупантами, що сталася в ніч на 29 квітня в тимчасово окупованій Киселівці біля Чорнобаївки, група військових російської армії з Бурятії перемогла чеченських "тіктокерів".

Про це розповів радник керівник Офісу президента України Олексій Арестович.

"Буряти перемогли, кажуть. Я завжди в них вірив, тому що це серйозні хлопці. А кадирівці - це тікток-війська. Якщо їх не знімають, вони б'ються дуже погано. Так от, буряти-хлопці прості, натхненні, вони перемогли", - сказав він.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Росії буряты війна Росії та України
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