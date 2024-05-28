Загинув в 'Епіцентрі': знайшли батька 8-річного хлопчика з Харкова, чиє фото облетіло ЗМІ

Станом на ранок 28 травня поліція ідентифікувала 16 тіл із 17 загиблих в "Епіцентрі" внаслідок удару РФ.

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Знайшли батька 8-річного хлопчика з Харкова, чиє фото облетіло ЗМІ/ колаж: Главред, фото: Нацполіція України

Поліція знайшла батька 8-річного Михайлика, фото якого облетіло ЗМІ після удару російських окупантів по "Епіцентру" в Харкові. Удар стався 25 травня, тіло загиблого батька вдалося ідентифікувати лише на третю добу після атаки.

Про це повідомила поліція Харківської області. Зазначається, що тіло загиблого чоловіка ідентифікували у ніч на 28 травня по аналізу ДНК, який відібрали у його сина.

"Поліція знайшла батька восьмирічного Михайлика. Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика", – йдеться у повідомленні.

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Дружина загиблого прийшла з їхнім 8-річним сином до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Сім’я не дочекалася батька з роботи і звернулася до поліції.

"Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботу. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка. Сьогодні криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у супермаркеті. 25 травня окупанти вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби", – розповіли в поліції.

У поліції Харківщини повідомили, що станом на 06:00 вівторка, 28 травня, з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Що відомо про КАБи/ Інфографіка: Главред

Обстріл Харкова 25 травня 2024 року – удар по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, 25 травня голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов підтвердив обстріли цивільних торговельних об'єктів у Харкові. В результаті "прильоту" була зафіксована пожежа.

25 травня Росія 4 рази атакували Харків з повітря. Внаслідок 4-го удару по місту зафіксовано вибухи поряд із житловою забудовою у центрі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цей навмисний удар російських окупантів керованою авіаційною бомбою по торговому центру в Харкові.

Пізніше стало відомо, що у Харкові загинула 12-річна дівчинка та її мама. Батько, який був разом з ними, зараз перебуває в лікарні. Старша 20-річна донька в одну мить втратила маму, сестру та ледь не залишилася без батька.

Також повідомлялося, що жертв могло бути більше – за декілька метрів від Епіцентру знайшли третю бомбу. Російські окупанти намагалися вдарити трьома авіабомбами по Епіцентру, але одна з них дивом впала раніше та не розірвалася.

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