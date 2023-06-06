Підрив росіянами Каховської ГЕС не зашкодить наступу ЗСУ - генерал Наєв

За словами генерала Сергія Наєва, такий терористичний акт з боку країни-агресори РФ нітрохи не зашкодить наступу Сил оборони.

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Підрив російськими Каховської ГЕС нітрохи не зашкодить наступу - генерал Сергій Наєв / колаж Главред, фото УНІАН

Український генералітет заздалегідь передбачав ймовірні терористичні дії армії російських окупантів по підриву Каховської ГЕС і готував плани. Про це в коментарі агентству Укрінформ повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами генерала, такий терористичний акт з боку країни-агресори РФ нітрохи не зашкодить наступу Сил оборони.

"Що стосується Каховської ГЕС, військове командування заздалегідь передбачало ворожі дії, в тому числі і дії з підриву Каховської ГЕС. Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню по збитку, який може настати внаслідок розливу води. Зараз відповідним командуванням на цьому напрямку вживаються заходи в першу чергу з безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях. Щодо перешкоди нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало і такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не повинно нашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води", – підсумував Наєв.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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