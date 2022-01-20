"Подруга дала на зберігання": у Львові у судді з кабінету вкрали 120 тисяч доларів

У Львові у судді з кабінету вкрали 120 тисяч доларів / Reuters

У Львові жінка-суддя Західного апеляційного господарського суду, з робочого сейфа якої в ніч з 17 на 18 січня вкрали 120 тисяч доларів США, заявила, що всі гроші належали її подрузі. Про це з посиланням на власні джерела місцевий портал "Високий замок".

За даними журналістів, суддя заявила, що вкрадені гроші належать її подрузі, яка поїхала за кордон на відпочинок, а перед цим віддала їй їх на зберігання. Причому жінка стверджує, що збиралася віднести гроші подруги в банк, але нібито не встигла.

До слова, раніше в Західному апеляційному господарському суді заявляли, що невідомий в ніч з 17 на 18 січня вчинили крадіжку особистого майна, яке відображено в декларації про майновий стан і доходи.

Зловмисник, згідно з попередньою версією подій, проник до будівлі суду через вікно другого поверху. Сигналізація там не була встановлена, а співробітники державної охорони його не помітили.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дарницькому районі Києва невідомі підірвали банкомат і викрали гроші.

"За попередньою інформацією встановлено, що двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима і зникли. Зусилля правоохоронців спрямовані на те, щоб встановити особи зловмисників і затримати їх", – зазначили в поліції.