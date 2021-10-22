"Підмішують російський з українським": експерт пояснив скарги українців на "слабкий" газ

Українці скаржаться на якість газу в будинках / Фото Pixabay

В Україні почастішали скарги на якість гази – споживачі стверджують, що газ, що надходить в їх квартири, став гірше гріти. Від цього погано закипає вода, страви в духовках – "тліють", а кава в турках готується довше.

Багато нарікають на те, що зменшилася калорійність блакитного палива (теплота згоряння, теплотворна здатність газу). На додаток до всього цього, кажуть споживачі, він ще й смердить, пише UBR.

За словами глави Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, скарги на зниження калорійності цілком обґрунтовані через те, що газ недоочищений. "За фактом наші підмішують російський газ з українським, щоб хоч якось зберегти якість", – зазначає експерт.

Він розповідає, що після того, як газ "дістається" з труби з домішками, його очищають. При якісному очищенні його теплотворність повинна бути високою і відповідати європейським вимогам. В іншому випадку страждає якість. Втім, "поганий" газ українцям продають за ціною "хорошого".

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Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в Україні, попри кризову ситуацію в Європі, не зміниться. До травня наступного року українці в рамках Річних тарифів платитимуть 7,96 грн за один кубічний метр газу. Але вже в травні 2022 року ціна буде переглянута.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення підвищуватися не будуть. Кабмін, Нафтогаз, Асоціація міст і Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть відповідний меморандум.