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Підкуп і "промивання мізків": РФ готує "приєднання" окупованих територій України

26 липня 2022, 13:46

Тисячі "активістів" щодня агітують місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях.

СБУ
В СБУ розкрили плани РФ / УНІАН

Російські окупанти активно готуються провести так званий "референдум" щодо незаконного "приєднання" до РФ захоплених територій сходу і півдня України.

Для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використовувати проросійську організацію "Донецька республіка", повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Раніше вона діяла тільки на території терористичної організації "ДНР", але зараз її географію розширюють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти - "Велика Росія", - йдеться в повідомленні.

За даними української спецслужби, у складі цього утворення вже активно діє більше тисячі "активістів", які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій - агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами.

"Фактично, вони вербують людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Вони охопили вже понад 200 тис. місцевого населення", - сказано в повідомленні.

Підготовка псевдореферендума

Встановлено, що кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою про фейкові заходи понад 50 млн глядачів з Росії і Сходу України, а також перекинути в регіон більше тисячі російських "експертів" і "добровольців" для розхитування внутрішньої ситуації на свою користь.

За даними СБУ, вони повинні організовувати:

  • незаконні масові зібрання;
  • поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму та облаштовувати "виборчкоми";
  • підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації про приєднання Донбасу до РФ.

У розпорядженні СБУ вже є кілька таких документів, які вдалося перехопити.

Для посилення "електоральної підтримки" загарбники пропонують продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети. Зараз вони вже друкуються на території окупованої Донецької області накладом понад 250 тис.примірників.

"Для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих "активістів "в Херсонській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, щоб при необхідності" розгорнути" масштабну підривну діяльність", - розповіли в СБУ.

Оперативники спецслужби встановили особи та місцезнаходження організаторів і виконавців цих злочинів. Тривають комплексні дії для їх притягнення до відповідальності, додали в прес-центрі.

Дивіться онлайн новини Донбасу

У Головному управлінні розвідки Міноборони 13 липня розповіли, що Росія не змогла досягти своєї головної мети-окупації всієї України. Однак агресор має намір "приєднати" до своєї країни вже захоплені українські території. Розвідка встановила пожвавлення подібних процесів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Ймовірно, окупанти готують референдум на 11 вересня.

20 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито розширює географію війни проти України, в тому числі, на Херсонську і Запорізьку область. Окупанти мають намір, мовляв,"демілітаризувати південь України". Також він сказав, що загарбники, мовляв, готові піти ще далі, якщо захід буде і надалі допомагати Києву зброєю.

Інші новини:

референдум війна Росії та України
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