"Кров", підпал шин і бійки з поліцією: у МВС розкрили плани підготовки "бунту"

Денис Монастирський / РБК-Україна

У Києві затримано групу людей, які планували акції протесту, які повинні були перерости в масові заворушення у багатьох містах і сутички з правоохоронцями.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на брифінгу.

"Акція, які планувалася, була спрямована на насильницькі дії, на організацію масових заворушень... щоб розгойдати і дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав глава МВС.

Де планувалися заворушення

Акції готувалися:

в Києві;

в Сумській області;

у Чернігівській області;

в Черкаській області;

у Полтавській області.

Що відомо про кількість учасників протестів

5 тисяч людей збиралися зібрати біля ОП сьогодні вранці;

заявку на акцію збиралися подавати в останній момент

у заявці організатори нібито збиралися вказати тільки 500 осіб, щоб поліції прийшло недостатньо.

"30 січня... затримані особи, які готували акції і мітинги біля офісу президента, під час яких планувалися жорсткі протистояння, в тому числі з правоохоронцями", - розповів у свою чергу глава Національної поліції України Ігор Клименко.

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Що відомо про фінансування заворушень

За словами керівництва МВС, на організацію зіткнень було отримано понад 1 млн гривень.

Прайс по учасникам акції:

масовка - 800 гривень;

тітушки - 2200 гривень;

палії шин - 2500 доларів.

Яскрава картинка з "кров'ю"

Організатори готували банери з гаслами " Війна до перемоги!", "Наступ на Крим та ЛДНР!". Також були вимоги відставки президента, претензії щодо невиконання обіцянок, вимоги зниження тарифів.

Готувалися:

200 фаєрів;

200 димових шашок;

20 шин;

10 вогнегасників;

12 радіостанцій;

бутафорська кров;

фейкова бригада парамедиків.

Хто замовник

Правоохоронці затримали двох осіб за підозрою в підготовці акції.Це громадяни України і за словами Клименка поки не встановлено їх зв'язок з іноземними спецслужбами.

При цьому глава МВС Денис Монастирський заявив, що правоохоронці вивчають можливий зв'язок організаторів з "ЛДНР" і Росією.

Опубліковано запис розмови організаторів масових заворушень у Києві, яку продемонстрували на брифінгу в МВС.

Один з голосів був в оригіналі, а інший навмисно спотворений.

читайте такожМасові заворушення в Україні: Нацполіція затримала організаторів "бунту"

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, який запланований на 1 грудня.

Зеленський не захотів розповідати, чиї саме голоси звучать на цьому записі, в той же час він уточнив, що серед них немає голосів самого Ріната Ахметова або його бізнес-партнера Вадима Новинського.

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