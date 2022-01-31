"Кров", підпал шин і бійки з поліцією: у МВС розкрили плани підготовки "бунту"

Масові заворушення планувалися в багатьох областях України, повідомили в МВС.
У Києві затримано групу людей, які планували акції протесту, які повинні були перерости в масові заворушення у багатьох містах і сутички з правоохоронцями.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на брифінгу.
"Акція, які планувалася, була спрямована на насильницькі дії, на організацію масових заворушень... щоб розгойдати і дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав глава МВС.
Де планувалися заворушення
Акції готувалися:
- в Києві;
- в Сумській області;
- у Чернігівській області;
- в Черкаській області;
- у Полтавській області.
Що відомо про кількість учасників протестів
- 5 тисяч людей збиралися зібрати біля ОП сьогодні вранці;
- заявку на акцію збиралися подавати в останній момент
- у заявці організатори нібито збиралися вказати тільки 500 осіб, щоб поліції прийшло недостатньо.
"30 січня... затримані особи, які готували акції і мітинги біля офісу президента, під час яких планувалися жорсткі протистояння, в тому числі з правоохоронцями", - розповів у свою чергу глава Національної поліції України Ігор Клименко.
Що відомо про фінансування заворушень
За словами керівництва МВС, на організацію зіткнень було отримано понад 1 млн гривень.
Прайс по учасникам акції:
- масовка - 800 гривень;
- тітушки - 2200 гривень;
- палії шин - 2500 доларів.
Яскрава картинка з "кров'ю"
Організатори готували банери з гаслами " Війна до перемоги!", "Наступ на Крим та ЛДНР!". Також були вимоги відставки президента, претензії щодо невиконання обіцянок, вимоги зниження тарифів.
Готувалися:
- 200 фаєрів;
- 200 димових шашок;
- 20 шин;
- 10 вогнегасників;
- 12 радіостанцій;
- бутафорська кров;
- фейкова бригада парамедиків.
Хто замовник
Правоохоронці затримали двох осіб за підозрою в підготовці акції.Це громадяни України і за словами Клименка поки не встановлено їх зв'язок з іноземними спецслужбами.
При цьому глава МВС Денис Монастирський заявив, що правоохоронці вивчають можливий зв'язок організаторів з "ЛДНР" і Росією.
Опубліковано запис розмови організаторів масових заворушень у Києві, яку продемонстрували на брифінгу в МВС.
Один з голосів був в оригіналі, а інший навмисно спотворений.
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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, який запланований на 1 грудня.
Зеленський не захотів розповідати, чиї саме голоси звучать на цьому записі, в той же час він уточнив, що серед них немає голосів самого Ріната Ахметова або його бізнес-партнера Вадима Новинського.
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