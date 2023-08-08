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Підбитий "Оленегорский горняк" відбуксирували: ремонт затягнеться на роки - ЗМІ

Яна Ставська
8 серпня 2023, 23:06 оновлено 8 серпня, 23:20
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У Новоросійську немає сухого доку, необхідного для ремонту корабля.
Підбитий 'Оленегорский горняк' відбуксирували: ремонт затягнеться на роки - ЗМІ
Корабель стане в стрій ще не скоро / Колаж Главред, фото: Радіо Свобода, скріншот

Підбитий морськими безпілотниками російський десантний корабель "Оленегорский горняк" відбуксирували від причалу у Новоросійську, пише російська служба "Радіо Свобода".

На супутникових знімках Planet.com за 7 серпня військовий корабель видніється в гавані Новоросійська у супроводі двох буксирів. Як зазначають журналісти, раніше він стояв біля причалу № 8.

OSINT-дослідники, грунтуючись на даних трекінгу буксирів, зробили припущення, що судно, ймовірно, перемістили в плавучий док в іншій частині порту.

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Аналітики з InformNapalm відзначили, що для ремонту корабля необхідний сухий док, якого в Новоросійську немає.

Терміни ремонту тому можуть затягнутися на роки, як раніше це було з судном подібного класу "Ямал", який в 2017 році отримав пошкодження в Егейському морі, був відбуксирований до Севастополя, і тільки до березня 2023 року роботи на кораблі були завершені.

Удар по "Оленегорському горняку"

Російський десантний корабель "Оленегорський гоорняк" був атакований невідомими безпілотниками біля берегів Новоросійська в ніч на 4 серпня.

Повідомлялося, що на борту в той момент перебувало понад 100 осіб екіпажу. Україна відповідальність за удар не брала, але в ГУР зазначили, що пошкодження "горняка" завадить окупантам планувати подальші десантні операції.

6 серпня в мережі з'явилися супутникові знімки, що підтверджують, що корабель отримав серйозну шкоду внаслідок "морського інциденту". Його підтримували за допомогою плавучого крана, аварійно-рятувального судна і двох водолазних катерів.

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