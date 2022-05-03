У Львові пролунали потужні вибухи, які чули в центрі міста

У Львові прогриміли потужні вибухи / Facebook

У Львові ввечері 3 травня пролунали чотири потужні вибухи. Поки невідомо, що саме сталося, але в місті оголошена повітряна тривога, повідомляє РБК-Україна.

У Львові було чути серію з п'яти вибухів. Чути було і в центрі.

Вибухи в місті підтвердив і мер Андрій Садовий.

Після ударів по місту в деяких районах немає електрики.

Також російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по території Львівської області. Куди саме потрапили російські ракети, поки невідомо, повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, по Львівській області завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях", - повідомив глава області.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше сказав про те, що війська Росії зібралися захопити Донецьку з Луганської області, південні регіони України і пробити коридор в окупований Крим. Такі завдання окупанти ставлять в ході "другої фази" своєї війни проти України.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович стверджує, що армія України в середині червня може піти в наступ на окупаційні війська Росії. До кінця травня-початку червня українські війська повинні отримати важке озброєння від західного світу. Зброя повинна змінити баланс сил на певних ділянках фронту.

На думку Арестовича, якщо ЗСУ зупинять окупаційні військові підрозділи в напрямку Херсона та Гуляйполя, загарбники РФ будуть змушені перейти в оборону. Просування ворожих військ територією української держави вже сповільнилося.

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