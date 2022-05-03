УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

У Львові пролунали потужні вибухи, які чули в центрі міста

3 травня 2022, 20:46

У Львові ввечері 3 травня прогриміли чотири потужні вибухи. Поки невідомо, що саме сталося, але в місті оголошена повітряна тривога.

Львівський вокзал
У Львові прогриміли потужні вибухи / Facebook

У Львові ввечері 3 травня пролунали чотири потужні вибухи. Поки невідомо, що саме сталося, але в місті оголошена повітряна тривога, повідомляє РБК-Україна.

У Львові було чути серію з п'яти вибухів. Чути було і в центрі.

Вибухи в місті підтвердив і мер Андрій Садовий.

Після ударів по місту в деяких районах немає електрики.

Також російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по території Львівської області. Куди саме потрапили російські ракети, поки невідомо, повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, по Львівській області завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях", - повідомив глава області.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше сказав про те, що війська Росії зібралися захопити Донецьку з Луганської області, південні регіони України і пробити коридор в окупований Крим. Такі завдання окупанти ставлять в ході "другої фази" своєї війни проти України.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович стверджує, що армія України в середині червня може піти в наступ на окупаційні війська Росії. До кінця травня-початку червня українські війська повинні отримати важке озброєння від західного світу. Зброя повинна змінити баланс сил на певних ділянках фронту.

На думку Арестовича, якщо ЗСУ зупинять окупаційні військові підрозділи в напрямку Херсона та Гуляйполя, загарбники РФ будуть змушені перейти в оборону. Просування ворожих військ територією української держави вже сповільнилося.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Львова військова агресія РФ
Реклама
Популярне
"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогу"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогу Почнеться ескалація і нова атака РФ: астролог назвала місяць і небезпечний період війни в УкраїніПочнеться ескалація і нова атака РФ: астролог назвала місяць і небезпечний період війни в Україні Петросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжкуПетросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжку Велике щастя або непрості часи: кому зі знаків коридор затемнень " принесе зміниВелике щастя або непрості часи: кому зі знаків коридор затемнень " принесе зміни "Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війні
Підтримайте Главред

Останні новини

22:04

ЗСУ влаштували "гарячий душ" окупантам і ліквідували цілу колону

21:36

Ґвалтували трубою та колючим дротом: розвідка перехопила розповідь окупанта про тортури українцівВідео

21:23

Данілов попередив українців про тривалу війну з РФВідео

21:08

Гаряча фаза близько 4-5 місяців і бої до 2023 року: Жданов зробив прогноз щодо війни РФ проти УкраїниВідео

20:51

Моторошний гул і вибухи: Росія запустила ракети по КиєвуВідео

Реклама
20:46

У Львові пролунали потужні вибухи, які чули в центрі міста

20:29

Нова битва з окупантом: астролог склала гороскоп для України на травень і розповіла про перемогуВідео

20:23

Віталій Портников. Чи воюватимуть казахи проти українцівВідеоблоги

20:13

Як переселенцям отримати допомогу в Україні: основні програмиВідео

20:05

Армія України розтрощила бригаду військ Росії: ворог втратив 60% особового складу - Генштаб ЗСУВідео

19:41

Російський народ-людожер: чому війна неминуче спалахне і всередині РосіїПогляд

19:38

"Діти пили сечу": Усик шокувала новими подробицями війни за МаріупольВідео

19:30

У Кремлі стурбовані антивоєнними висловлюваннями російського шоу-бізнесу

19:24

Допомагають вищі сили: названі 5 знаків улюбленців фортуни

19:24

Чим закінчиться війна в Україні та що чекає на Путіна і Росію – чат із Володимиром В’ятровичем

19:22

Орки обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці, багато загиблих

19:14

Українська телеведуча оголосила жалобу - вона втратила брата-героя на фронтіВідео

19:03

Захід допоміг ЗСУ - на війні в Україні будуть зміни протягом двох тижнів - ГайдайВідео

19:00

"Неприємно буде читати погане про тата": Логунова розповіла, як розлучається зі Ступкою

19:00

Коханка Путіна Кабаєва знову вагітна: у Росії шокували деталямиВідео

Реклама
18:35

Українські архітектори створять комплексний довідник післявоєнної відбудови міст

18:25

Путін почав війну на знищення, але не України, а РосіїПогляд

18:17

Ведучий Модного вироку засудив імперіалістичні погляди Кремля та війну в Україні

18:11

Спека повертається: синоптики розповіли, де в Україні різко потеплішаєВідео

17:49

Данілов заявив – що Угорщина знала про плани РФ щодо України - Будапешт відповів різким звинуваченнямВідео

17:27

Прикмети на 4 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:05

ЗСУ знищили на Півдні пункт управління російським військом і 3 склади з боєприпасамиВідео

16:54

"З нами поводилися гірше, ніж з собакою": автор фрази про російський корабель шокував про полон в РФВідео

16:49

День везіння і удачі: який стане найщасливішим в травні для кожного знака зодіаку

16:47

Путін не може дозволити собі не перемогти в Україні: чому ядерний удар можливий і саме по КиєвуПогляд

16:44

"До мрії ще далеко": дружина Холостяка Квіткова похвалилася фігурою

16:21

В Україні заборонили партії, що підтримують Росію: "за" проголосували і нардепи, обрані від ОПЗЖВідео

16:20

Розстріляні, побиті, заморені голодом: експертиза встановила точні причини смерті ірпінцівВідео

16:11

Найпростіший і дуже смачний пиріг з беконом: готується блискавично і на смак неповторнийВідео

16:08

Як поліпшити освітлення в будинку без електрика: лайфхаки

16:02

"Дохлих генералів буде більше": Касьянов сказав, чому для РФ її військова верхівка – гарматне м’ясо

15:41

В Україні рекордно подорожчав бензин: експерт пояснив, на скільки затягнеться дефіцит

15:14

Скандал між Поляковою і Білозір не вщухає: свої "5 копійок" вставила продюсер Мозгова

15:06

У Харкові майже 500 квартир знову з газопостачанням – Тимошенко

14:56

"Кожного разу не можу стримати сліз": Осадча розповіла шокуючу історію порятунку жінки з МаріуполяВідео

Реклама
14:46

Сабуров поплатився за жарти про мертвих українок: після "стусана" в Ізраїлі його відшили в рідному Казахстані

14:35

Російські окупанти почали штурм Азовсталі в Маріуполі: подробиціВідео

14:22

"Мені зараз дуже складно": про що реально нервується Регіна Тодоренко

14:10

Російсько-українська війна – що далі: чому ніякого військового розгрому України не передбачаєтьсяПогляд

14:00

"Я думаю, вони погодилися": Арестович назвав 3 області, захопивши які, Путін оголосить про перемогу

13:36

"Батьки везли тіло і підірвалися на міні": історія жительки знищеного села Кухарі

13:28

Коли закінчиться війна в Україні: у Путіна продовжили терміни "спецоперації" - розвідка

13:25

Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

13:21

"Складав іспити онлайн у підвалі": сусідка розповіла про підлітка, який загинув в Одесі через ракетуФотоВідео

13:17

У межах благодійних футбольних матчів Match for peace #StopWarInUkraine в квітні для України зібрали понад 22 000 000 грн

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти