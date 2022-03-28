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Під Сумами окупант спеціально переїхав батьків з сином

28 березня 2022, 18:19

Прокуратура вже здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Росія, танки
Під Сумами окупант спеціально переїхав батьків з сином / Reuters

На Сумщині окупанти на військовій техніці навмисно наїхали на сім'ю, яка пішки йшла дорогою.

Жахливий інцидент стався 27 березня близько 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту с. Чумакове Конотопського району Сумської області, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Рухалася колона військової техніки Російської Федерації. Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно, скоїв наїзд на пішоходів, що йшли в попутному напрямку. В результаті постраждала сім'я - 15-річний підліток і його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Конотопська окружна прокуратура вже здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

читайте такожВійська Путіна в Києві вбили відому українську актрисуНагадаємо, що окупанти повністю знищили Маріуполь. Війська Путіна вбили понад 5000 тисяч мирних жителів і понад 210 дітей.

Як свідчать надані Маріупольською міськрадою дані станом на ранок 27 березня, пошкоджено також понад 90% житлових будинків, медустанов, шкіл та дитсадків. За 27 днів, поки місто перебуває в облозі військ РФ, окупанти цинічно вбивали українців і скалічили сотні дітей.

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