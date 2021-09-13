Під Одесою промчав "пиловий диявол", на Запоріжжі - смерч

Пиловий вихор помітили під Одесою / Фото trassae95.com

У селі Кремидівка в тридцяти кілометрах від Одеси помітили вихор заввишки близько двох десятків метрів.

У полі раптово закрутилися пил, пісок, каміння. "Пиловий диявол" потрапив на відео - кадри вдалося зафільмувати випадковим свідкам. На щастя, вони перебували на безпечній відстані, тому ніхто не постраждав.

За кілька хвилин пиловий стовп перемістився на кілька метрів.

Зазначимо, пилові вихори виникають у спекотну й суху погоду при сильному нагріванні землі. Зазвичай висота вихору становить 10-20 метрів.

Реклама

У Мелітопольському районі Запорізької області місцеві жителі також помітили незвичайне природне явище - смерч пронісся полем поруч із селищем Анна-Опанлинка, пише РІА Мелітополь.

Величезний пиловий вихор мчав порожнім полем. Стовп досягав кількох метрів в діаметрі. Попри свій масштаб, смерч не дістався житлових будинків і не заподіяв шкоди домашньому господарству і місцевим жителям.

Як повідомляв Главред, раніше унікальний пиловий вихор помітили біля Національного природного парку Тузлівські лимани в Одеській області.