"Майже добу під землею": 15 воїнів ЗСУ застрягли в тунелі під окупантами

У Луганській області в підземному проході під російськими загарбниками виявилися заблокованими українські захисники.

https://glavred.net/ukraine/pochti-sutki-pod-zemley-15-voinov-vsu-zastryali-v-tonnele-pod-okkupantami-10541285.html Посилання скопійоване

15 воїнів ЗСУ застрягли в тунелі під окупантами / колаж: Главред, фото: 56 ОММБ, скріншот із відео/t.me/serhiy_hayday

У Луганській області в Білогорівці є розгалужена мережа підземних ходів, якими для ведення бойових дій за необхідності користувалися бійці ЗСУ. В один із днів перебування в тунелях, українські захисники опинилися в ньому заблоковані після авіаційного удару ворожою бомбою. Про це розповів лейтенант ЗСУ "Алекс" у своєму telegram-каналі.

Під час обстрілу КАБами збройні сили України засипало в підземному тунелі, після чого окупанти змушували їх здатися в полон, однак отримали відмову.

За словами "Алекса", того дня сильно обстрілювали позицію українських сил, яка прикриває "промку" і дає змогу проводити логістику. Під завалами опинилися 15 людей, які не мали змоги вийти, а одразу над ними вже стояв ворог.

відео дня

"Здавайтеся - і з вами нічого не буде". Наші хлопці майже добу сиділи під землею, з противником над головою, який знав, що вони там", - розповідає військовий.

Однак групі бійців пощастило зробити дірку і під димом вийти всім до одного без жодної втрати, незважаючи на те, що позицію втримати не вдалося.

"З воїнів ніхто не дав задню, всі боролися до останнього, постійно виходили на радіозв'язок, і коли з'явилася можливість вибратися - грамотно скористалися. Честь вам, хлопці", - резюмував лейтенант.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, скоро російські окупанти можуть припинити наступальні дії. Наступ російських загарбників не може тривати вічно - зараз російська армія б'ється в останніх конвульсіях, вважає керівник прес-служби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Також, "Цар-поїзд" із 2100 вагонів протяжністю 30 км може виконувати одразу кілька призначень, зокрема те, на якому раніше наголошували OSINT-дослідники з DeepState, - як на перешкоді для просування механізованих частин ЗСУ на Сході.

До того ж, українські війська просунулися на схід від Ямполівки та на південний захід від Донецька. Окупанти просунулися на схід від Тернів і на захід від Бахмута. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.