Майже 30 одиниць техніки: генерал назвав напрямок, де РФ масово втрачає танки

За словами командувача Таврійського напрямку, лише на Донеччині за минулу добу було знищено 13 танків та 12 одиниць іншої броньованої техніки.

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Окупанти зазнали великих втрат / Колаж Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот із відео

Росіяни зазнали великих втрат у особовому складі та техніці. Зокрема, підрозділам ОСУ "Таврія" вдалось знищити батальйон бойової броньованої техніки різних типів. Про це у своєму Телеграмі написав командувач Таврійського напрямку бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Загалом, в операційній зоні ОСУВ Таврія, ворог минулої доби завдав 3 авіаудари, провів 80 бойових зіткнень та здійснив 658 артобстрілів", - зазначив Тарнавський

За його словами, Сили оборони україни продовжують утримувати займані позиції на Мар'їнському та Авдіївському напрямках ведення бойових дій.

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Генерал додав, що за минулу добу загальні втрати ворога склали 401 особу.

Командувач Тарнавський також повідомив, що на Донеччині знищено 25 одиниць військової техніки. Зокрема, 13 танків (пів батальйону), 12 ББМ (майже пів батальйону). Крім цього, на Таврійському напрямку за добу було знищено ще 1 артсистему та пошкоджено 10 одиниць техніки ворога.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Війська Росії ввійшли в місто Авдіївка в Донецькій області, просуваючись з північного сходу і захопивши частину дачного селища.

За повідомленнями ISW, окупанти успішно захопили очисні споруди у місті.

У той же час, полковник у запасі, льотчик-інструктор Роман Світан повідомив, що поблизу Авдіївки щодня відбуваються жорсткі бої, окупанти не припиняють намагань захопити місто. Активні військові дії триватимуть до настання важливої дати в житті Путіна.

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