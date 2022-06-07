Мета України - не тільки кордони на 24 лютого, а повернення всіх своїх територій - Зеленський

Україна повинна звільнити всі свої території, які окупувала Росія - Зеленський / Офіс президента

Повернення контролю над територіями, які контролювала Україна до початку війни з Росія 24 лютого, слід вважати серйозною, але тільки тимчасовою перемогою. Треба прагнути до звільнення всіх своїх територій, які захоплені. Про це заявив президента Володимир Зеленський.

У інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що головною метою української держави, як і раніше, залишається звільнення всіх своїх територій, які окупувала Росія.

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"Сьогодні я вважаю, що дійсно повернення до кордонів, які ми контролювали повністю 24 лютого – це дуже серйозна, тимчасова перемога. Саме тимчасова, оскільки повинна бути повна деокупація наших територій", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна здобути перемогу над Росією на полі бою. Тупикова ситуація - не варіант для Києва. Однак наразі українські війська поступаються армії РФ у техніці і не можуть піти вперед, оскільки існує ризик зазнати великих втрат.

Володимир Зеленський про війну Росії проти України

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна наразі не очікує на новий наступ Росії з території Білорусі. На даний момент немає ознак нової атаки ворога на цьому напрямку.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки що наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - сказав гарант.

Зеленський попередив, що Росія ставить перед собою завдання окупації Запоріжжя. За його словами, перехоплення розмов окупантів свідчать про намір росіян захопити всю територію Запорізької області.

Глава держави Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не обговорює із Заходом "мирний план" завершення війни з Росією. За словами гаранта, Україну штовхають до невигідних домовленостей, однак Києву потрібен результат, який вигідний українській державі.

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