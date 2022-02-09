Чому українці їдуть на заробітки за кордон і за які гроші готові працювати - опитування

Незважаючи на те, що українців дуже часто обманюють за кордоном роботодавці, вони все одно готові їхати на заробітки - особливо за 20-30 тисяч грн зарплати.
Близько половини українців, які бажають виїхати за кордон на роботу, хочуть отримувати зарплату від 30 тисяч гривень. Про це свідчать результати опитування, які провів спеціалізований портал Jooble.
38,8% респондентів зазначили, що їх влаштував би оклад у розмірі 20-30 тисячі грн. Але, нагадують експерти, роботодавці дуже часто запрошують українців за кордон, заманюючи високою заробітною платою.
Згідно з опитуванням, 10,9% українців, які не проти поїхати на заробітки, були б задоволені зарплатою в 15-20 тисяч грн. 1,9% опитаних влаштував би оклад у розмірі 10-15 тисяч грн.
Також українці розповіли про те, чому саме хочуть поїхати за кордон на роботу і про те, що саме їх утримує від такого кроку
Головні фактори від'їзду:
- заробітна платня;
- безробіття в Україні;
- можливість накопичити кошти (безкоштовне проживання, харчування від роботодавця);
- кращі умови праці;
- легальне працевлаштування;
- Медичне страхування;
- зручний графік.
Утримують громадян від поїздки на заробітки:
- сім'я;
- здоров'я;
- небажання залишати звичний спосіб життя;
- страх нарватися на шахраїв;
- стабільна робота в Україні;
- відсутність закордонного паспорта;
- відсутність заощаджень;
- незнання мови;
- відсутність COVID-вакцинації.
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Нагадаємо, раніше, згідно з офіційною інформацією, за десять місяців минулого року виїхали з України і не повернулися назад понад 600 тисяч громадян.
Цей показник, кажуть експерти, є найвищим за останні 11 років.
Конкретне в Польщі, українські заробітчани компенсують дефіцит на ринку праці - в тому числі погоджуючись на найважчу і низькооплачувану роботу.