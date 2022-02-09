Чому українці їдуть на заробітки за кордон і за які гроші готові працювати - опитування

Українці-заробітчани / Reuters

Близько половини українців, які бажають виїхати за кордон на роботу, хочуть отримувати зарплату від 30 тисяч гривень. Про це свідчать результати опитування, які провів спеціалізований портал Jooble.

38,8% респондентів зазначили, що їх влаштував би оклад у розмірі 20-30 тисячі грн. Але, нагадують експерти, роботодавці дуже часто запрошують українців за кордон, заманюючи високою заробітною платою.

Згідно з опитуванням, 10,9% українців, які не проти поїхати на заробітки, були б задоволені зарплатою в 15-20 тисяч грн. 1,9% опитаних влаштував би оклад у розмірі 10-15 тисяч грн.

Також українці розповіли про те, чому саме хочуть поїхати за кордон на роботу і про те, що саме їх утримує від такого кроку

Головні фактори від'їзду:

Реклама

заробітна платня;

безробіття в Україні;

можливість накопичити кошти (безкоштовне проживання, харчування від роботодавця);

кращі умови праці;

легальне працевлаштування;

Медичне страхування;

зручний графік.

Утримують громадян від поїздки на заробітки:

сім'я;

здоров'я;

небажання залишати звичний спосіб життя;

страх нарватися на шахраїв;

стабільна робота в Україні;

відсутність закордонного паспорта;

відсутність заощаджень;

незнання мови;

відсутність COVID-вакцинації.

читайте також"Нахабно брешуть в очі": українські заробітчани розповіли, як їх обманюють з роботою в Польщі

Нагадаємо, раніше, згідно з офіційною інформацією, за десять місяців минулого року виїхали з України і не повернулися назад понад 600 тисяч громадян.

Цей показник, кажуть експерти, є найвищим за останні 11 років.

Конкретне в Польщі, українські заробітчани компенсують дефіцит на ринку праці - в тому числі погоджуючись на найважчу і низькооплачувану роботу.