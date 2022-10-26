Пляшка, чорний пакет та ящик: російський священник в Україні провів дивний обряд хрещення окупантів

Російський священник провів обряд хрещення окупантів з чорними пакетами / соцмережі

Російські окупанти намагаються врятувати своє життя за будь-яку ціну. Вони навіть погодились на хрещення на фронті в Україні. Обряд виконував російський священний з Уфи (Башкортостан) - протоієрей Віктор Іванов. Під час хрещення використовувались чорні мішки для трупів. Про це священник розповів на своїй сторінці в соцмережі.

Священник поставив на повалене дерево Казанську ікону Божої Матері та ящик від боєприпасів. У цей ящик постелили чорний пакет. Для ніг поклали картонну коробку, яку також застелили мішком.

У цьому священник помітив навіть якийсь "символізм".

"У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в "похоронних" пакетах; народжується нова людина – воїн Христа, а вони руки опускали в ящик з-під боєприпасів. Благодать Божа для християн – як боєприпаси для солдатів. І чим більше, тим краще!" – написав він.

Протоієрей переконаний, що під час такого обряду "народилися двоє нових християн" Сергій та Іоан.

Російський священник провів обряд хрещення окупантів з чорними пакетами / соцмережі

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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