Плакали, обіймалися і співали: з'явилися зворушливі відео з поверненням військових із полону

З російського полону 24 серпня вдалося повернути 115 українських військових.

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Україна повернула 115 захисників із полону / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Дмитро Лубінець

24 серпня, у День Незалежності України, з російського полону вдалося повернути 115 наших захисників. У Мережі вже розлетілися зворушливі відео з їхніми першими емоціями та дзвінками близьким на рідній землі.

Українські військові, приїхавши в Україну, були настільки раді, що не могли стримати свої емоції. Вони всі обіймалися і були щасливі бачити одне одного.

Знову побачитися змогли і два захисники, які воювали на Азовсталі. Вони не бачили одне одного з моменту, як потрапили в російський полон. Лише зараз вони змогли зустрітися і міцно обійнятися.

відео дня

Дивіться відео з поверненням українських військових із російського полону:

Україна повернула 115 захисників із полону / фото: скріншот

Наші військові змогли вже зробити перші дзвінки та поговорити зі своїми рідними. На відео видно дуже зворушливі моменти, коли захисники не можуть стримати своїх сліз, адже так раді чути голоси своїх батьків, дружин та інших близьких.

Дивіться відео з поверненням українських військових із російського полону:

Україна повернула 115 захисників із полону / фото: скріншот

Повернення українських військових із російського полону стало найкращим подарунком для України на 33-й День Незалежності. Захисники особисто вирішили привітати країну та записали відео.

Дивіться відео з поверненням українських військових із російського полону:

Україна повернула 115 захисників із полону / фото: скріншот

Обмін полоненими - останні новини

На початку серпня Україна розпочала операцію в Курській області, захопивши, за різними даними, тисячі російських військовослужбовців у полон. Відтоді президент Володимир Зеленський регулярно звітував про поповнення обмінного фонду.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про переговори між Києвом і Москвою щодо обміну полоненими.

24 серпня стало відомо, що Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. Усі 115 врятованих цього разу - солдати, сержанти і матроси. Росії натомість віддали російських строковиків.

Зокрема, Україна звільнила 9 незаконно Росією засуджених захисників. Звільнено військових моряків і трьох прикордонників, а також 82 захисників Маріуполя (з них пів сотні захищали "Азовсталь"). Також додому повертаються 6 нацгвардійців із гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які захищали Київську, Донецьку області, Херсон і Луганщину.

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